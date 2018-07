Hơn 330 bài thi ở Hà Giang tăng từ 1 đến 8,75 điểm

Hơn 330 bài thi có tổng điểm đã... tăng điểm



Ngày 11/7/2018, kết quả điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 (THPTQG 2018) chính thức được công bố trên cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố và trên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Qua dư luận báo chí phản ánh, đồng thời qua rà soát của Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia thấy có dấu hiệu bất thường về kết quả điểm thi của một số thí sinh tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang.

Ngay khi có dư luận phản ánh nghi ngờ về điểm thi cao bất thường tại Hà Giang, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã trực tiếp trao đổi với đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đề nghị phối hợp chỉ đạo điều tra, làm rõ sự việc để xử lý nghiêm các sai phạm.

Ngày 12/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2868/BGDĐT-QLCL yêu cầu Ban Chỉ đạo thi THPT tỉnh Hà Giang kiểm tra, rà soát, xác minh toàn bộ các khâu của Kỳ thi và báo cáo bằng văn bản về Ban Chỉ đạo thi quốc gia. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã trực tiếp chỉ đạo rà soát, xác minh và xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) trên tinh thần nghiêm túc, kiên quyết, kịp thời, chính xác theo đúng quy chế và các quy định hiện hành.

Ngày 13/7/2018, sau khi nhận được báo cáo của Ban Chỉ đạo thi THPT tỉnh Hà Giang, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2593/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Tổ công tác của Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 chỉ đạo việc kiểm tra, xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại Hội đồng thi Trung học phổ thông tỉnh Hà Giang (bao gồm các thành viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an).

Kết quả công tác kiểm tra, xác minh

Tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, Tổ công tác đã tiến hành chỉ đạo, giám sát việc rà soát toàn bộ các khâu của Kỳ thi, kết quả như sau:

Với các bài thi môn thi tự luận (môn Văn): Đã đối chiếu điểm thi trên bài thi của tất cả các thí sinh với biên bản thống nhất điểm; đối chiếu kết quả thi trên biên bản thống nhất điểm với kết quả đã công bố. Kết quả cho thấy hoàn toàn chính xác, trùng khớp.

Với các bài thi trắc nghiệm: Qua xác minh cho thấy có dấu hiệu nâng kết quả điểm thi của thí sinh.

Bằng các biện pháp kỹ thuật và nghiệp vụ đã xác nhận dữ liệu ảnh quét các Phiếu trả lời trắc nghiệm gốc của thí sinh được hoàn thiện trước ngày 03/7/2018 hiện vẫn còn nguyên vẹn, không bị sửa chữa, thay thế. Tuy nhiên, kết quả thi của một số thí sinh có dấu hiệu cao bất thường.

Từ thực tế nói trên, ngày 14/7/2018, Ban Chỉ đạo thi THPT tỉnh Hà Giang đã có Công văn số 787/CV-BCĐ đề nghị Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia tiến hành chấm thẩm định toàn bộ các bài thi trắc nghiệm của tất cả các thí sinh thuộc Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang.

Ngày 15/7/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2594/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Hội đồng chấm thẩm định bài thi trắc nghiệm Kỳ thi THPTQG 2018 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. Hội đồng chấm thẩm định đã tiến hành chấm thẩm định tất các các bài thi trắc nghiệm theo quy định của Quy chế thi.

Chênh tới 8,75 điểm



Có 102 bài thi Toán đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,0 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,0; điểm đã công bố là 9,0 điểm);

Có 85 bài thi Vật lý đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,0; điểm đã công bố là 8,75 điểm);

Có 56 bài thi Hóa đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 0,75; điểm đã công bố là 9,5 điểm);

Có 08 bài thi Sinh đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 4,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 4,75; điểm đã công bố là 9,0 điểm);

Có 09 bài thi Lịch sử đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 2,5; điểm đã công bố là 9,75 điểm);

Có 03 bài thi Địa lí đã chênh lên từ 1,25 điểm đến 3,0 điểm (điểm chấm thẩm định là 6,0; điểm đã công bố là 9,0 điểm);

Có 52 bài thi tiếng Anh đã chênh lên từ 1,4 điểm đến 7,8 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,2; điểm đã công bố là 9,0 điểm);

Có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Qua chấm thẩm định cũng cho thấy một số bài thi có điểm tăng hơn so với điểm đã công bố từ 0,2 đến 1,0 điểm. Cá biệt có 3 bài thi môn Giáo dục công dân có điểm chấm thẩm định tăng hơn 5,75 điểm so với điểm đã công bố.

Đỗ Hợp