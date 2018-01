Huyện chỉ đạo phòng GD&ĐT nhận cháu bé trở lại trường

Hội phụ nữ lên tiếng…

Trao đổi với Tiền Phong, bà Thị Chượng – Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Châu Thành cho biết Hội đề xuất với các sở, ban, ngành tạo điều kiện để cháu T. được tiếp tục đi học và đồng thời có biện pháp cách ly để bảo vệ. Đây là trường hợp nghi vấn bị cha ruột và mẹ kế bạo hành nên khi ở chung như vậy không thể nào giám sát chặc chẽ.

Chiều 18/1, phóng viên tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Hòa (cha ruột cháu T.) và chị Trần Thị Kiều Tiên (mẹ kế), bên ngoài khoá cửa. Ông Cao Hùng Cường – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoà Phú cho biết, sở dĩ nhà đóng cửa là do gia đình không muốn người lạ tiếp xúc.

Thầy Lâm Nguyễn Duy Cường - Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 1 thông tin: “Từ khi xảy ra vụ việc đến nay em N.H.N.T đã nghỉ học gần 2 tháng. Phía nhà trường đã phối hợp với gia đình để vận động em đi học trở lại, tuy nhiên không có kết quả. Hiện nay, nhà trường cũng không biết em T. đang ở đâu. Cũng không có việc em này chuyển trường khác vì học bạ của em vẫn còn ở đây”.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên, ông Tô Hà Giang - Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, cho biết không có việc bé gái bị bạo hành nghi mất tích như một thông tin báo chí đã đưa. Hiện cháu đang sống cùng bà nội cha ruột và mẹ kế.

"Sau khi phát hiện cháu T. bỏ học, địa phương đã có buổi làm việc với gia đình. Ban đầu, gia đình cho biết cháu T. bị ảnh hưởng tâm lý và không muốn gặp người lạ nên đã quyết định cho cháu nghỉ một năm rồi sang năm cho đi học trở lại. Tuy nhiên, ngày mai (thứ Sáu 19/1), UBND huyện sẽ thành lập đoàn trực tiếp đến gia đình để động viên và vận động cháu đi học, không để cháu phải nghỉ học giữa chừng” – ông Giang khẳng định.

Cũng theo ông Giang, do cháu T. đã nghỉ học hơn 2 tháng, nên trước mắt, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục nhận cháu đi học trở lại và phân công giáo viên dạy kèm để cháu T. có thể theo kịp chương trình. Đồng thời, sẽ cử những cán bộ chuyên trách trực tiếp nắm địa bàn để báo cáo vụ việc tránh trường hợp xấu xảy ra cho bé.

Lý giải về việc trước đó có quyết định cách ly bé T. ra khỏi cha ruột và mẹ kế, ông Giang giải thích thẩm quyền của UBND xã chỉ cách ly được 15 ngày nếu hết thời gian trên thấy trường hợp cần thiết cách ly bé T. để phục vụ công tác điều tra thì vấn đề trên thuộc thẩm quyền của toà án.

Hiện nay, việc cha mẹ em T. có bạo hành hay không thì phải chờ kết quả chính thức từ phía cơ quan điều tra.

Trước đó, Đại tá Lưu Thành Tín - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, sau khi khởi tố vụ án liên quan đến bé gái nghi bị bạo hành trên địa bàn, cơ quan CSĐT đã tiến hành các bước điều tra và có kết quả báo cáo Văn phòng Cơ quan CSĐT (C44) Bộ Công an.

Theo đó, sau khi tiến hành điều tra Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã quyết định khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Kiều Tiên (mẹ kế cháu T.) về hành vi bạo hành trẻ em. Tuy nhiên, do giữa Cơ quan CSĐT và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang chưa thống nhất một số tình tiết, chứng cứ vụ việc, nên cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

Nhật Huy