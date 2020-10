Không có thủ khoa tuyệt đối sao ngành Hàn Quốc học vẫn lấy đủ 30/30 điểm

Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 mà các địa phương công bố, có 3 Thí sinh đạt thủ khoa khối C00 trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 với tổng số điểm 3 môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý đạt 29,25 điểm. có 9 thí sinh đạt 29 điểm trở lên.Thế nhưng, hôm qua, điểm chuẩn của ngành Hàn Quốc học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội là 30/30 điểm. Vì sao?GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng phụ trách Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho hay ngành Hàn Quốc học tuyển 50 chỉ tiêu thì có tới 30 chỉ tiêu tuyển thẳng. Số còn lại có 16- 20 thí sinh, đây là lý do đẩy điểm trúng tuyển của ngành lên mức tuyệt đối.Về thắc mắc trường lấy điểm chuẩn đến 30, trong khi dữ liệu do Bộ GD&ĐT công bố trước đó thì không thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối ở tổ hợp C00, GS Hoàng Anh Tuấn thông tin, dù không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối khối C00 nhưng số lượng thí sinh đạt 28,5 đếm 29 điểm rất đông, các em được cộng điểm ưu tiên, điểm khu vực... Do đó, trường chỉ cần hạ bớt 0,25 điểm, số lượng thí sinh trúng tuyển ngành Hàn Quốc học sẽ vượt chỉ tiêu rất nhiều.Theo quy định hiện nay, thí sinh được cộng điểm ưu tiên cao nhất là 2,75 điểm.Như vậy, có thể nói, thí sinh thuộc khu vực 3 (các quận nội thành các thành phố lớn) và không thuộc đối tượng ưu tiên nào không có cơ hội vào học ngành Hàn Quốc học năm nay bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.Về ngành học này, đại diện bộ môn Hàn Quốc học, Khoa Đông phương, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết Hàn Quốc học là ngành học chuyên sâu về Hàn Quốc, bao gồm văn hóa, lịch sử, kinh tế, tính cách dân tộc, ngôn ngữ... của Hàn Quốc.Năm học 2020 -2021, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN tuyển sinh 50 chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển A01,C00,D01,D04,D78,D83 mà ngành QHX26.