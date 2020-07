Kỷ luật lãnh đạo trường vụ học sinh tử vong khi chặt cây ở Hải Dương?

Quảng cáo

Theo báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh của UBND TP Hải Dương, ngày 8/5, ông Đinh Quốc Toản, Hiệu trưởng trường THCS Quyết Thắng (TP Hải Dương) trao đổi với Phó hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuấn bàn việc cắt tỉa cành cây phi lao sau trường.



Lãnh đạo trường thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp 9B chọn 4 học sinh có sức khỏe tốt để thực hiện. 14h cùng ngày, 4 học sinh, trong đó có Nguyễn T.A. thực hiện việc cắt tỉa cành cây phi lao với dụng cụ là 2 thang tre và 2 cưa sắt (1 chiếc cưa do hiệu trưởng mang đến).



Đến hơn 14h30, học sinh T.A. đang ở độ cao trên 2m, 1 chân trên thang tre, 1 chân trên chạc cây thì ngọn cây đổ vào đường điện bên cạnh làm T.A. bị điện giật và ngã xuống đất. T.A được sơ cứu, đưa đi cấp cứu nhưng em không qua khỏi và mất ngày 22/5.



Kết luận của UBND TP Hải Dương chỉ rõ hiệu trưởng trường THCS Quyết Thắng chỉ đạo trực tiếp chọn học sinh để phân công lao động cắt, tỉa cành cây tuy có mục đích tốt nhưng lựa chọn công việc không phù hợp với đặc điểm sức khỏe, năng lực và nhiệm vụ học sinh. Hành động này vi phạm chức trách nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý học sinh và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.



Ngoài ra, việc lựa chọn nhân viên thiết bị, nhân viên không có chuyên môn quản lý, hướng dẫn các em học sinh thực hiện cắt, tỉa cảnh cây là không phù hợp với quy chế hoạt động của trường.



Phó hiệu trưởng được phân công phụ trách lao động khi được hiệu trưởng giao trực tiếp công việc chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ, chủ quan, thiếu kiểm tra, giám sát.



Đặc biệt, hiệu phó không khảo sát kỹ hiện trường các ngọn cây phi lao gần đường điện cao thế để tham mưu cho hiệu trưởng ngừng thực hiện công việc, đảm bảo an toàn, thông báo cho đơn vị quản lý đường điện xử lý theo thẩm quyền dẫn đến tai nạn đáng tiếc xảy ra.



UBND TP Hải Dương kết luận vụ tai nạn với em N.T.A. (lớp 9B, trường THCS Quyết Thắng) có hậu quả nghiêm trọng, nguyên nhân và trách nhiệm trực tiếp trong quản lý do sự phân công, chỉ đạo trái quy định của hiệu trưởng trường THCS Quyết Thắng.



UBND TP Hải Dương kiến nghị Thường trực Thành ủy Hải Dương xem xét có hình thức xử lý kỷ luật đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THCS Quyết Thắng theo thẩm quyền. Sau khi có quyết định của Thành ủy, UBND TP Hải Dương sẽ tổ chức kỷ luật về mặt chính quyền.

Nghiêm Huê