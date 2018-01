Lại thêm Hiệu trưởng bị giáng chức vì thu tiền học thêm sai quy định

Nhiều hiệu trưởng, hiệu phó bị kỷ luật

Trước đó, hiệu trưởng, Hiệu phó trường Tiểu học Đặng Cương tại Hải Phòng bị kỷ luật liên quan đến các khoản thu trái quy định. Thông báo kết luận kiểm tra số 564/TB-UBND, của UBND huyện An Dương ngày 6/10/2017 nêu rõ: Nhiều khoản lạm thu đầu năm học trùng khớp với những thông tin phụ huynh học sinh đã có ý kiến và được báo chí phản ánh khi tổng số tiền thu đầu năm học lên tới gần 11 triệu đồng/học sinh.

Việc quản lý và sử dụng viên chức, hợp đồng lao động còn lỏng lẻo, không nền nếp, đánh giá, phân loại viên chức và người lao động thực hiện chưa nghiêm túc theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Công tác xử lý, kỷ luật với viên chức theo ý chí chủ quan của người đứng đầu. Những sai phạm ở trường tiểu học Đặng Cương là rất nghiêm trọng, trách nhiệm thuộc về Ban Giám hiệu nhà trường.

Hiệu trưởng thu sai ‘khủng’ gần 1 tỉ đồng

Tối 27/11, ông Lê Thanh An - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, phía phòng này vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Lê Thị Hạnh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Ngàn (huyện Con Cuông) để tiếp tục làm rõ những sai phạm liên quan.

Cụ thể, vào đầu tháng 11/2017, Trường mầm non Thạch Ngàn bị phụ huynh chụp ảnh tố việc nhà trường bớt xén khẩu phần ăn của trẻ và chỉ cho ăn miến luộc. Ngoài ra, trường mầm non này cũng bị Phòng GD&ĐT Con Cuông phát hiện thu nhiều khoản trái quy định. Trường mầm non Thạch Ngàn sau đó bị buộc trả lại cho phụ huynh 37 triệu đồng tiền điện nước thu sai quy định.

*Hồi giữa năm, ông Nguyễn Thế Hưng, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ, Hưng Yên cho hay, huyện đã thi hành kỷ luật cách chức hiệu trưởng đối với bà Nguyễn Thị Quyên - Hiệu trưởng trường tiểu học Lệ Xá.

Quyết định kỷ luật được đưa ra sau khi UBND huyện nắm bắt những phản ánh của phụ huynh học sinh về việc Trường tiểu học Lệ Xá đã có những khoản thu sai quy định trong suốt thời gian dài.