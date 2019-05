Lần đầu tiên, một nhà khoa học nữ nhận giải Tạ Quang Bửu

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh vừa phê duyệt đề xuất trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 cho ba nhà khoa học được Hội đồng Giải thưởng đưa ra. Trong đó có hai nam và một nữ nhà khoa học gồm PGS.TSKH Phạm Đức Chính, Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ngành cơ học), TS Lê Trọng Lư, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ngành vật lý) và PGS.TS Nguyễn Lê Khánh Hằng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (ngành y sinh dược học).

PGS.TS Nguyễn Lê Khánh Hằng cùng các cộng sự là tác giả của Công trình “Highly Pathogenic Avian Infuenza A(H5N1) Viruses at the Animal - Human Interface in Vietnam, 2003-2010” xuất bản trên The Journal of Infectious Diseases - tạp chí uy tín về nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm của Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Mỹ.

Theo tạp chí Tia Sáng của Bộ Khoa học và Công nghệ, công trình của PGS Hằng tập trung vào tương tác của virus cúm A/H5N1 tại Việt Nam giai đoạn 2003-2010 gồm sự tiến hóa nhanh của virus, thống kê các đột biến trong tương tác người - động vật của virus, mối tương quan về không gian và thời gian giữa sự xuất hiện của virus trên gia cầm và người.

Công trình đã cung cấp một danh sách các đột biến được xác định trong tương tác giữa người - động vật trong virus HPAI H5N1, có giá trị trong giám sát phân tử virus cho các nghiên cứu trong tương lai tại Việt Nam và trên thế giới. Số liệu này có thể giúp các nhà khoa học phát hiện và xác định các đột biến liên quan đến sự thích ứng của virus cúm HPAI H5N1 trên động vật có vú, đồng thời cung cấp các số liệu tham chiếu cho nghiên cứu về các virus cúm A khác đang lưu hành trên động vật, gia cầm.

Nhờ ý nghĩa trên, công trình của PGS Hằng cùng hai công trình kể trên đã vượt qua 45 ứng cử viên để giành số phiếu cao nhất của hội đồng giải thưởng là những tên tuổi khoa học như giáo sư Pierre Dariulat, giáo sư Nguyễn Đức Chiến, giáo sư Đàm Thanh Sơn, giáo sư Ngô Việt Trung và nhiều nhà khoa học khác.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu được trao hàng năm cho 3 nhà khoa học có công trình nghiên cứu xuất sắc nhất thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng, bắt đầu từ 2013. Trong sáu năm qua, tất cả nhà khoa học được vinh danh là nam giới. PGS Nguyễn Lê Khánh Hằng đã trở thành nhà khoa học nữ đầu tiên nhận giải thưởng được mong chờ của giới khoa học trong nước. Đây cũng là lần đầu tiên, một nhà khoa học và một công trình nghiên cứu trong lĩnh vực y sinh dược học được vinh danh. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2019) tại Hà Nội.

Nguyễn Hoài