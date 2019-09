Nghệ An: Hơn 130 trường phải lùi ngày khai giảng do mưa lũ

Quảng cáo

Những ngày qua, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn Nghệ An có mưa to đến rất to gây ngập lụt ở nhiều địa phương. Trước tình hình trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã chủ trương cho phép dời ngày khai giảng. Nhiều trường học cũng đã xây dựng phương án 2 và có 135 trường thông báo sẽ chuyển lịch khai giảng. Trong đó có 120 trường trực thuộc các phòng Giáo dục và Đào tạo, tập trung chính ở các đơn vị thành phố Vinh (18 trường), TX Cửa Lò (23 trường), Thanh Chương (9 trường), Quỳnh Lưu (1 trường) và Nam Đàn (69 trường); 15 trường THPT.

135 trường ở Nghệ An sẽ lùi ngày khai giảng.

Huyện Nam Đàn và thị xã Cửa Lò cũng là 2 địa phương có 100% trường học dời lịch khai giảng. Ông Lê Trung Sơn - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn cho biết: “Hiện các trường thuộc các xã Nam Kim, Nam Phúc, Nam Anh, Nam Xuân đã ngập lụt. Do đó, để đảm bảo an toàn cho học sinh, huyện quyết định sẽ chuyển ngày khai giảng đến một thời điểm thuận lợi cho tất cả học sinh trong toàn huyện”.

Ngoài ra, có 8 trường chuyển địa điểm khai giảng, chủ yếu là sang trụ sở UBND xã và nhà đa chức năng.

Cảnh Huệ