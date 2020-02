Nghỉ học cả tháng, mầm non Tsubaki vẫn thu 50% học phí

Quảng cáo

Một phụ huynh có con học tại Cơ sở mầm non Tsubaki có địa chỉ tại Khu đô thị mới Nghĩa đô, ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, ngày 15/2 nhà trường gửi thư thông báo cho toàn thể phụ huynh sẽ giảm 50% học phí tháng 2/2020. Nội dung thư ghi rõ: “Thực hiện công văn 465/SGDĐT-CTTT ngày 14/2/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc cho học sinh tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh Covid-19, mầm non Tsubaki xin được gửi thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ 17/2 đến hết ngày 23/2.

Cũng trong thư này, nhà trường thông báo, dịch bệnh kéo dài là việc xảy ra không mong muốn và gây nhiều khó khăn cho nhà trường cũng như quý phụ huynh. Thấu hiểu những trăn trở của bố mẹ, mầm non Tsubaki quyết định giảm 50% học phí cho tất cả học sinh trong suốt thời gian nghỉ dịch bệnh”, trích thư trường Tsubaki gửi phụ huynh.

Điều đáng nói, thời điểm nhà trường gửi thư cho phụ huynh, UBND TP Hà Nội đã có quyết định cho học sinh nghỉ học tuần thứ 3 của tháng. Từ đó đến nay, dù học sinh đã nghỉ học gần hết tuần thứ 4 của tháng, trường này cũng không có thông báo mới tới phụ huynh. Thậm chí, mới đây, một số phụ huynh còn nhận được cuộc gọi từ nhà trường, đề nghị phụ huynh nộp tiền học phí tháng 2 theo quy định.

Phụ huynh này cho biết, học phí mỗi tháng của trường là gần 5 triệu đồng. Tháng 2, trẻ không đến lớp vì dịch bệnh, phụ huynh phải trông con ở nhà thì đương nhiên trường không được thu học phí.

Trường điện thoại giục phụ huynh đóng học phí?

Một số phụ huynh khác cho biết, trong ngày hôm qua (25/2), nhân viên cơ sở mầm non này tiếp tục gọi điện đề nghị phụ huynh nộp tiền học phí tháng 2 như thông báo. Phụ huynh không đồng ý và đề nghị nhà trường đưa ra văn bản quy định học sinh nghỉ học vì thiên tai, dịch bệnh vẫn phải đóng 50% học phí thì nhân viên nói là nhà trường tự đưa ra quy định.

Cũng theo phụ huynh trường này, trước đó, việc thu học phí hàng tháng được trường quy định đóng trước ngày 10 vì thế, trường này thông báo phụ huynh “tiến hành đóng học phí tháng 2/2020 để nhà trường cân đối thu chi các khoản cố định”.

Chiều 26/2, liên hệ qua số hotline của cơ sở mầm non Tsubaki, nhân viên trường này cũng thừa nhận, trước đó đã gửi thư thông báo giảm 50% học phí. Tuy nhiên, thời điểm này nhà trường đang cân nhắc cũng như hỏi thêm một số trường mới có quyết định tiếp theo. Cũng theo nhân viên này, một số phụ huynh nộp học phí tháng 2/2020, nếu nhà trường có thay đổi nào đó, phụ huynh sẽ được hoàn lại tháng 3.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm cho rằng, tháng 2/2020 trẻ được nghỉ học, có thể học bù vào tháng 6 vì thế nếu thu học phí tháng này có thể bù cho tháng 6. Tuy nhiên, tháng 6 thường thời tiết nóng nực, phụ huynh cho trẻ nghỉ hè nên không học bù, vì thế tốt nhất không thu học phí tháng 2. Nhận được thông tin, Phòng GD&ĐT sẽ làm việc với chủ cơ sở mầm non Tsubaki yêu cầu họp phụ huynh để có sự thỏa thuận rõ ràng.

"Phòng sẽ chỉ đạo không thu học phí tháng 2/2020. Nếu phụ huynh đã đóng, phòng sẽ yêu cầu cơ sở này trả lại học phí cho phụ huynh", Bà Nguyễn Thị Hương

Về vấn đề này, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong thời gian nghỉ học, cụ thể là tháng 2/2020, các nhà trường sẽ không thu học phí. “Không có chuyện con không đến trường vẫn phải đóng học phí”, ông Tiến khẳng định.

Linh Linh