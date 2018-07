Nghi vấn điểm cao tại Sơn La: Có dấu hiệu tẩy xóa một số bài thi

Được biết, ngày 20/7 một đoàn công tác của Bộ Công an đã được tăng cường hỗ trợ Bộ GD&ĐT kiểm tra xác minh những dấu hiệu bất thường tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh Sơn La.

Sau hai ngày làm việc, chiều qua, đại diện Tổng cục An ninh, Bộ Công an đã chính thức đưa ra những thông tin ban đầu. Theo đó, có dấu hiệu chỉnh sửa, tẩy xóa kết quả thi, với một số bài thi có dấu hiệu can thiệp kết quả thi.

Dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của Tổng cục an ninh, Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đang thu thập các chứng cứ và đấu tranh với các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi vi phạm. Hiện nay các cơ quan chức năng của Bộ Công an, công an tỉnh Sơn La đã chủ trì và phối hợp với tổ công tác của Bộ GD&ĐT tiếp tục xác minh làm rõ dấu hiệu bất thường trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 của tỉnh này.

Các lực lượng chức năng của Bộ Công an cũng đã bước đầu xác định được một số cán bộ của Hội đồng thi THPT quốc gia của Sơn La có liên quan đến việc chỉnh sửa, tẩy xóa bài thi của thí sinh.

Trước đó, báo chí , dư luận xã hội băn khoăn về tỷ lệ thí sinh đạt điểm cao tại cụm thi Sơn La trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua. theo phân tích, điểm trung bình môn Toán của Sơn La thấp nhất cả nước nhưng tỉ lệ điểm 9 lại cao gấp 3 lần Hà Nội, gấp 7 lần TP HCM. Trong khi TP HCM và Hà Nội có lượng thí sinh đăng ký dự thi cao gấp nhiều lần tỉnh Sơn La.

Tương tự, ở môn Vật lý, Sơn La cũng có 13 em đạt điểm 9, chiếm 0,79% trên tổng số 1.340 thí sinh dự thi. Trong khi đó, với số bài thi cao hơn rất nhiều lần, nhưng TP HCM cũng chỉ có 39 điểm 10, chiếm khoảng 0,08%, kém Sơn La 12 lần.

Ðặc biệt, xét theo khối A1, Sơn La có 8 thí sinh từ 27 điểm trở lên, trong khi cả nước có 76 thí sinh. Ở môn Tiếng Anh, số thí sinh có điểm 9,6 cũng xấp xỉ số điểm 9 và 8.

