Ngọn núi cao nhất Việt Nam bao nhiêu tuổi?

C. Hoa Đỗ quyên

Đáp án C. Nhắc đến loài hoa được mệnh danh là nữ hoàng của hoa rừng Tây Bắc “đỗ quyên” nhiều người vẫn mặc định Fansipan hay Mẫu Sơn là vương quốc của loài hoa này. Tuy nhiên, nơi mọc và nở đẹp nhất lại chính là nơi tưởng chừng như khắc nghiệt với địa hình hiểm trở, núi non hùng vĩ mang tên Pú Tả Lèng. Cứ dịp cuối xuân khoảng từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 4 dương lịch, hoa Đỗ quyên bừng nở, khoác lên màu áo mới cho khu rừng nguyên sinh đại ngàn này. Đỗ quyên là chi có phân bố rất rộng, xuất hiện ở hầu khắp Bắc bán cầu ngoại trừ các vùng khô hạn, và trải dài xuống Nam bán cầu ở Đông Nam Á và vùng bắc Australasia. Độ đa dạng loài cao nhất được tìm thấy ở vùng núi Himalaya từ Uttarakhand, Nepal và Sikkim tới Vân Nam và Tứ Xuyên, ở các vùng núi khác cũng có độ đa dạng cao như ở Đông Dương, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Ngoài ra, có rất nhiều loài đỗ quyên nhiệt đới gốc Đông Nam Á và Bắc Úc. Người ta đã ghi nhận 55 loài ở Borneo và 164 loài ở New Guinea. Tương đối ít loài hơn có tại Bắc Mỹ và châu Âu. Người ta chưa tìm thấy đỗ quyên ở Nam Mỹ hay châu Phi. Đỗ quyên là loài hoa có màu sắc đa dạng, được nhiều người ưa chuộng và mua về làm cây cảnh. Hiện đỗ quyên là quốc hoa của Nepal.