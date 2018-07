Ngừa tiêu cực thi THPT quốc gia: Nên giao trường đại học chủ trì

Áp dụng công nghệ ngăn ngừa việc can thiệp vào bài thi

Đánh giá về kỳ thi THPT quốc gia, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM chia sẻ: “thi cử vào giáo dục ĐH ở ta đã thử đủ kiểu hết rồi, từ việc thi tốt nghiệp THPT giao cho các Sở GD-ĐT, rồi sau đó giao về ĐH, chuyển về 3 chung rồi giờ là thi 2 trong 1. Nó là một vòng luẩn quẩn và cái nào cũng có cái ưu và nhược điểm của nó”.

Thực tế xảy ra những tiêu cực trong kỳ thi tại một vài địa phương như vừa qua mà xã hội cũng đã bức xúc theo ông Dũng nếu nhìn sâu xa thì đó là vấn đề của văn hoá. “Nền văn minh lúa nước, văn hoá xóm làng đã ngấm sâu vào tiềm thức của người Việt chúng ta. Đó là kiểu thích làng mình hơn làng bên cạnh nên tìm cách để tiêu cực. Do đó chúng ta phải tìm cách chống những tiêu cực này”, ông Dũng nhận định.

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, kỳ thi đưa về địa phương như hiện nay cũng có những mặt tốt như đảm bảo quyền lợi của thí sinh, giảm bớt được gánh nặng cho gia đình, phụ huynh thí sinh (tốn kém khi xuống thành phố thi phải thuê nhà trọ, ăn uống, thậm chí nhiều bất trắc). Do đó, hình thức học đâu thi đó là hợp lý vì vừa tiết kiệm cho đất nước và bản thân gia đình thí sinh.

Điều thứ 2 cần làm để chống tiêu cực chính là làm sao xoá bỏ được cái “địa phương chủ nghĩa”. Mặc dù các trường ĐH được cử về địa phương coi thi nhưng do kỳ thi do các địa phương chủ trì nên mọi quyền lực đều nằm ở đây. Mà người ở địa phương thì vẫn gắn với văn hoá làng xã, vị thân cả nể vẫn còn tồn tại. Theo tôi, khâu coi thi nên chuyển về cho các ĐH thực hiện và phải chéo nhau, tránh tình trạng ĐH địa phương coi thi ngay tại địa phương mình thì sẽ không khách quan”, ông Dũng hiến kế.

PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa, nguyên Phó giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM cho rằng nên giao kỳ thi cho các trường ĐH chủ trì

Vấn đề tiêu cực vừa qua, PGS.TS Hội Nghĩa cho rằng các ban chỉ đạo thi các cấp ở các tỉnh thành cần xem lại đã làm tròn hết nhiệm vụ chưa, đã đảm bảo chất lượng tập huấn chưa, cá nhân đã thực hiện nghiêm túc chưa. “Như vừa qua, chuyện một vài cán bộ từ trường ĐH đang làm nhiệm vụ giám sát mà lại quay về trường họp hành thì trường ĐH đó đã vi phạm quy chế thi. Đã cử cán bộ đi làm nhiệm vụ thi thì không thể nào gọi về họp như thế được”, ông Nghĩa nói.

Nguyên phó giám đốc ĐH quốc gia TPHCM cho rằng công tác ra đề thi THPT quốc gia vừa qua cũng đã gây làn sóng đến công tác chấm thi cũng xảy ra những vấn đề lớn.

“Cá nhân tôi vẫn nghĩ rằng nếu vẫn giao cho địa phương chủ trì thi vẫn rất mạo hiểm. Bởi vì nhìn chung trình độ, trách nhiệm, thậm chí năng lực khách quan của đội ngũ ở cơ sở vẫn chưa tốt. Ngay cả khi đội ngũ này là những người trung thực nhưng đôi khi nghiệp vụ vẫn khó chuyên nghiệp. Muốn chuyên nghiệp thì tốt nhất nên giao cho các trường ĐH hoặc thiết lập các trung tâm chấm thi đảm bảo chất lượng vừa sàn lọc năng lực và quan trọng là có đạo đức đảm bảo được tính chất kỳ thi chính xác, công bằng, khách quan và khoa học”, ông Nghĩa đề xuất.

Nói rõ hơn lý do mình đề xuất, ông Nghĩa nêu “Rất khó ở chỗ với 63 tỉnh thành, khi thi mỗi tỉnh thành huy động hai ba trăm người tham gia vào và họ chịu những tác động của văn hoá địa phương nhiều chiều từ trên xuống (cấp trên), chiều ngang (bạn bè, mối quan hệ xã hội). Nhiều yếu tố tác động do văn hoá, trình độ xã hội hiện nay dễ dẫn đến chuyện tiêu cực. Do đó, nếu để cho các trường ĐH hoặc các trung tâm chấm thì sẽ không bị ảnh hưởng của sức ép nhiều chiều như ở địa phương. Với yêu cầu học thuật cao như ở các trường ĐH thì đa phần sẽ không cam tâm làm bậy”.

PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa cũng lo ngại rằng ngoài bệnh chạy theo thành tích thì vẫn còn tình trạng vì lợi ích nhóm, một bộ phận cán bộ cũng bất chấp để gian dối trong kỳ thi. “Trung thực trong thi cử là phạm trù đạo đức, là chuyện lớn với nhiều người, nhưng với một số ít khác thì đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhất là khi biểu hiện không tuân thủ pháp luật đang diễn ra phổ biến trong cuộc sống như một lẽ thường tình”, ông Nghĩa bày tỏ.