Người tiếp tay Vũ Trọng Lương sửa điểm thi ở Hà Giang bị bắt giam

TPO - Ngày 23/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT Hà Giang.