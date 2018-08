Nhập học lứa ‘rồng Vàng’ ở Thủ đô: Nơi đông như kiến, chỗ vắng hoe

Nhiều lớp đông như kiến

Ngày đầu đưa con nhập học tại trường Tiểu học Phan Đình Giót, chị ĐT. Hà (Thanh Xuân) tá hỏa khi biết lớp 1 của con có bao nhiêu lớp thì bấy nhiêu lớp đều có sĩ số hơn 60 học sinh, cá biệt, lớp con chị tăng vọt lên 69 học sinh.

“Lớp đông quá, con thì mới ở trường mẫu giáo chất lượng cao lên chỉ tầm hơn 30 cháu, giờ lớp 1 mà gấp đôi thì học sao nổi đây”- chị Hà tâm sự.

Tương tự, một phụ huynh khác ở trường Tiểu học Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân) cho rằng, chị cũng rất lo lắng vì sĩ số lớp con chị cũng đều trên 60 cháu, nếu nhà trường không tách lớp chắc tính đến phương án chuyển trường cho con.

Không chỉ khu vực Thanh Xuân, một số trường tiểu học tại khu vực quận Thanh Trì, Hoàng Mai năm nay sĩ số các lớp 1 cũng đều tăng so với mọi năm. Một số trường hiện có sĩ số 64-65 học sinh.

“Lớp con mình sĩ số khoảng 60 học sinh, trông như ong vỡ tổ. Thực sự nếu con học thế này không biết học nổi không, thương con quá”- một phụ huynh có con năm nay học lớp 1 tại trường tiểu học khu vực Hoàng Mai tâm sự.

Nhiều phụ huynh có con năm nay vào lớp 1 Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung hay tiểu học Phan Đình Giót lo lắng chia sẻ: “Hôm vừa rồi bé đi nhận lớp mà có 9 lớp 1, trong đó 7 lớp có sĩ số trung bình trên 65 học sinh, có lớp sĩ số 69 học sinh. Không biết đông thế này nhà trường có kế hoạch để san lớp hay không, chứ đông thế này khó mà học nổi?”.



Theo thống kê, toàn Hà Nội năm nay có tới 130.000 học sinh vào lớp 1, tăng 30.000 học sinh so với năm ngoái. Lý do sĩ số các lớp 1 tại nhiều trường của Thủ đô tăng so với năm ngoái là do đây được coi là lứa sinh năm 2005 được gọi là “rồng Vàng”.

Trái ngược với các trường lớp 1 ở khu vực nội thành hay các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân,… nhiều trường ở khu vực nội thành chỉ tuyển sinh có hai đến ba lớp 1 nên mỗi lớp chỉ khoảng 30 học sinh, rất vắng vẻ mà nhẹ nhàng.

Chị Thanh Hương (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, lớp con chị chỉ có 30 học sinh, rất vắng dù đây là năm rồng Vàng: “Hiếm năm nào ở đây sĩ số lớp lên tới 50 học sinh cả, trong khi đó cơ sở vật chất vùng ngoại thành thì rộng, sân trường, khu vui chơi đủ cả. Ai cũng có suất học đúng tuyển luôn, không khổ chạy như phụ huynh, học sinh trong nội thành”- chị Hương nhấn mạnh.

Vì thế, đến phút chót, nhiều vị phụ huynh đành "chạy mất dép" và quyết định chuyển trường cho con sang trường tư: "Đến ngày 12/8 vừa qua, vợ chồng tôi quyết định chuyển trường cho con từ trường Phan Đình Giót ra ngoài trường tư ởmãi quận Cầu Giấy. Dù đưa đón con bất tiện nhưng con được học lớp không đông nên, học phí cao mấy lần nhưng vẫn quyết"- chị Hoa, một phụ huynh ở Nguyễn Trãi cho hay.

Lứa rồng Vàng khiến nhiều lớp học có sĩ số quá cao Phân bố lại học sinh

Nắm được tình trạng sĩ số học sinh ở một số trường trong khu dân cư mới lên tới 60 hoặc trên 60 học sinh/lớp, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các phòng GDĐT căn cứ vào số lượng để điều chỉnh phân bố học sinh.

Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, trong năm học này Sở sẽ thực hiện rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT.



Vì thế, với việc sĩ số lớp học lên tới 60 hoặc trên 60 học sinh/lớp, ông Tiến đề nghị các phòng GDĐT căn cứ vào số lượng để điều chỉnh phân bố học sinh.



Trao đổi về vấn đề này, bà Hoàng Thị Hương- Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (Thanh Xuân cho biết), sở dĩ có tình trạng hơn 60 học sinh một lớp vì đây là năm rồng Vàng. Tuy nhiên, vì xác nhận thấy lớp có học sinh quá đông, nên lãnh đạo nhà trường xin ý kiến phòng giáo dục Huyện Thanh Xuân để xin tách lớp.

“Vài này trước, mỗi lớp một ở trường đều hơn 60 học sinh thì nay được san sang một lớp 1 nữa nên mỗi lớp chỉ còn trên 50 học sinh”- bà Hương nhấn mạnh.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngọc- Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Đình Giót (Thanh Xuân) cho rằng, sau những ngày đầu xếp lớp có lớp lên tới hơn 60 học sinh, nhà trường cũng xin ý kiến trên phòng giáo dục quận để san lớp nên giờ mỗi lớp chỉ còn 45-50 học sinh/lớp.

“Hiện tại, việc sắp lớp đã dần ổn định. Năm nay, trường được nhận 9 lớp thì thời điểm này có gần 490 học sinh. Cũng may, có hơn 20 thí sinh rút hồ sơ từ trường sang các trường tư không thì sĩ số lớp vẫn còn đông lắm”- cô Ngọc nhấn mạnh.

Cũng theo cô Ngọc chia sẻ, mọi năm tình trạng cũng đông nhưng ít đông đến mức thế này: “Mọi năm tuyển sinh ổn, đỡ vất vả hơn không đến mức như năm nay. Đông đột biến là các mẹ chọn năm rồng Vàng sinh cho đẹp”- cô Ngọc nói.

