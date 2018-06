Nhiều điểm thi 'trắng' thí sinh dự thi bài tổ hợp khoa học tự nhiên

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT trước kỳ thi THPT quốc gia 2018, cả nước có 341.576 thí sinh đă ký bài thi Khoa học tự nhiên, chiếm 37% (năm 2017: 38%); 444.538 thí sinh đăng ký bài thi khoa học xã hội, chiếm 48% (năm 2017: 43%); 36.016 thí sinh đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp, chiếm 4% (năm 2017: 7%).

Số còn lại 11% trên tổng số thí sinh đăng ký dự thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp (số này là thí sinh tự do thi để xét tuyển ĐH, CĐ hoặc thí sinh tự do thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT có bảo lưu các môn thành phần của bài thi tổ hợp của năm 2017). So với năm 2017, tỷ lệ thí sinh đăng ký chọn bài thi khoa học xã hội tăng hơn khoảng 5%.

Chính vì vậy, hôm nay, nhiều điểm thi trên cả nước sẽ không có thí sinh dự thi bài thi Khoa học Tự nhiên. Cụ thể, điểm thi THPT Phú Xuyên A, THPT Phú Xuyên B không có thí sinh dự thi môn khoa học tự nhiên.

Điểm thi trường THPT Tiên Lãng, Mê Linh, Hà Nội cũng không có thí sinh dự thi bài thi môn Khoa học Tự nhiên. Những hội đồng thi này, cán bộ coi thi và giám thị không phải đến làm nhiệm vụ trong buổi sáng thi môn Khoa học tự nhiên. Riêng điểm trưởng và an ninh vẫn túc trực vì phải bảo vệ đề và bài thi của thí sinh.

Một số điểm thi khác có số thí sinh dự thi chiếm số lượng ít như có nơi có 2 phòng thi với 44 thí sinh. Hoặc như điểm thi trường THPT Tự Lập, Mê Linh có 13 phòng thi bài thi Khoa học Tự nhiên.



Trước đó, ngày đầu tiên thí sinh dự thi hai môn Ngữ Văn và Toán với hơn 900.000 thí sinh dự thi. Cả hai bài thi đều được thí sinh đánh giá là phân hóa cao hơn năm 2017, nhất là phần thi dành để tuyển sinh ĐH. Chính vì vậy, dự kiến, năm nay sẽ không còn mưa điểm 10 như năm 2017.

