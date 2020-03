Nhiều trường đại học đóng cửa ký túc xá vì dịch Covid-19

Quảng cáo

TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường ĐH FPT cho biết Trường đã gửi thông báo với sinh viên tại cơ sở Hòa Lạc (Hà Nội) về việc trường này đóng cửa ký túc xá từ 21 giờ đêm nay, 12/3.Theo thông báo này, trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn tối đa cho sinh viên, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trường ĐH FPT quyết định dừng tất cả các hoạt động của ký túc xá Hòa Lạc và đóng cửa ký túc xá này từ 21 giờ ngày 12/3 đến khi có thông báo mới.Tất cả sinh viên đang ở tại ký túc xá có thể để đồ đạc tại ký túc xá, đóng cửa và về gia đình trước thời gian trên. Chi phí ký túc xá sẽ được miễn giảm và khấu trừ vào kỳ sau. Việc tổng vệ sinh và niêm phong các phòng tại ký túc xá sẽ được thực hiện trong ngày mai, 13/3.TS Lê Trường Tùng cho hay, ,Trường ĐH FPT cho sinh viên tiếp tục nghỉ học sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán để phòng tránh dịch Covid-19. Dự kiến thời gian nghỉ học sẽ kéo dài đến 30/3. Ký túc xá của trường vẫn mở để sinh viên nào vì lý do cá nhân vẫn có thể ở. Số sinh viên này không đáng kể.Tuy nhiên, gần đây lượng sinh viên đến ở ký túc xá càng đông, dù vẫn đang được nghỉ học. Ký túc xá đang có khoảng 300 sinh viên ở (chiếm 10% quy mô ký túc xá). Trong khi đó, diễn biến dịch Covid-19 ở Hà Nội đang phức tạp. Việc đóng cửa ký túc xá là giải pháp đồng bộ với việc nghỉ học tập trung, tránh tụ tập đông người, tránh mất kiểm soát về y tế đối với ban quản lý ký túc xá.TS Lê Trường Tùng cũng thông tin với một số sinh viên thật sự có nhu cầu ở lại ký túc xá vì vẫn phải đang đi thực tập, hoặc đang làm việc tại doanh nghiệp, đang thực hiện đồ án tốt nghiệp theo nhóm… nhà trường sẽ xem xét.Ông Vũ Trọng Nghĩa, trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng cho biết Trường không mở cửa ký túc xá đón sinh viên. Ngày 5/3, trường quyết định tổ chức dạy học tập trung trở lại vào ngày 9/3 nên đã cho ký túc xá mở cửa đón sinh viên.Tuy nhiên, do Hà Nội xuất hiện ca bệnh Covid-19, sáng 7/3, Trường ĐH Kinh tế quốc dân đã ra thông báo khẩn tạm hoãn tổ chức học tập trung đối với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh từ ngày 9/3 đến hết ngày 15/3.Trường này cũng kêu gọi các em sinh viên đã về Hà Nội thông cảm với trường, khuyến cáo những em đang ở ký túc xá cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch và thông báo: “Nhà trường tiếp tục không nhận sinh viên vào ở ký túc xá”.Theo thống kê thì hiện ký túc xá của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân có 5 sinh viên nước ngoài và hơn 350 sinh viên Việt Nam. Trong số này cũng có những em ở từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vì đi làm thêm.Theo ông Nghĩa, những sinh viên đang ở ký túc xá được kiểm tra thân nhiệt 2 lần 1 ngày. Các em phải khai báo y tế. Ra vào ký túc xá cũng đều phải khai báo. Trong thời gian này, nhà trường cấp phát nước rửa tay và khẩu trang. Nhà trường cũng khuyến cáo các em tránh những chỗ đông người, không tiếp xúc với người lạTrường ĐH Ngoại thương không tiếp nhận sinh viên vào ở ký túc xá trong thời gian trường ngừng tổ chức dạy học tập trung. Nhưng trường cũng không “cấm” hoàn toàn, hiện có khoảng hơn 60 sinh viên đang ở trong ký túc xá.Những sinh viên do tình thế bắt buộc vẫn phải học tập (ví dụ như chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp), có nhu cầu ở ký túc xá thì đăng ký. Sau đó các em phải khao báo y tế, thực hiện quy trình kiểm tra sức khỏe của trung tâm y tế. Trong quá trình ở tại ký túc xá, các em được nhà trường cấp phát nước rửa tay, khẩu trang, theo dõi sức khỏe hàng ngày.Ngay từ đợt thông báo nghỉ học đầu tiên, Trường ĐH Thương mại cũng báo cho các sinh viên là trong thời gian nghỉ học kéo dài, ký túc xá của trường không mở.Các đợt sau, khi thông báo không tổ chức dạy học tập trung tại trường mà sẽ tổ chức dạy học bằng phương thức trực tuyến cho sinh viên, Trường ĐH Thương mại cũng cho biết là ký túc xá vẫn đóng cửa.

Nghiêm Huê