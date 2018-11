Những vấn đề nóng giáo dục được đại biểu quốc hội đưa ra ‘mổ xẻ’

Ông Trần Quang Nam, Hiệu trưởng trường đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM (Huflit), người vừa bị Hội đồng quản trị trường này ra quyết định miễn nhiệm do liên quan đến bằng cấp đã làm đơn gửi UBND TPHCM kiến nghị khẩn cấp hủy bỏ quyết định.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ cho biết, Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi đã bổ sung quy định không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập.

“Sáng 7/11, chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo UBND xã An Hồng làm việc với Ban giám hiệu, Công đoàn Trường THCS An Hồng làm rõ có hay không việc cô hiệu phó túm tóc đập đầu học sinh vào tường”. Ông Lê Văn Cường Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, TP. Hải Phòng cho biết.