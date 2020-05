Nữ tù binh duy nhất ở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là ai?

A. Pháo 105mm

Câu trả lời đúng là đáp án A: Theo hồ sơ hiện vật được Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam xác minh, đây là pháo mặt đất 105mm, có 2 lá chắn kép kiểu M2A1 do Mỹ sản xuất, viện trợ cho thực dân Pháp sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Pháo 105mm bắn những loạt đạn đầu tiên vào cứ điểm Him Lam mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Khẩu pháo do Mỹ sản xuất viện trợ cho Pháp. Ta thu được trong trận đánh đồn Nghĩa Lộ, chiến dịch Tây Bắc năm 1952. Đây là một trong những khẩu pháo đã vinh dự được bộ đội ta chọn làm khẩu pháo bắn mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 13/3/1954. Tại khu vực tiền sảnh của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam khẩu pháo này được trưng bày trang trọng, thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan bảo tàng.