Phẫn nộ bảo mẫu đánh liên tiếp vào đầu trẻ

Bảo mẫu đánh liên tiếp bé trai ở Long An Trong quá trình cho trẻ ăn, bảo mẫu đánh liên tiếp vào đầu, mặt bé. Clip ghi cảnh này được chia sẻ trên mạng khiến nhiều người phẫn nộ.

Chiều 27/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh bảo mẫu trường mầm non đánh bé trai liên tiếp vào mặt trong khi đang cho ăn. Đoạn video trên được cho là ghi lại cảnh bữa ăn của trẻ tại cơ sở mầm non H.B.H. thuộc xã Đức Lập Hạ (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An).



Theo đó, lúc 7h14 ngày 16/4, khi cho trẻ ăn, bảo mẫu này liên tục đút cơm cho bé trai, đồng thời liên tục đánh vào người, đầu bé. Sự việc xảy ra có sự chứng kiến của 2 bảo mẫu khác nhưng những người này không hề can thiệp, tỏ thái độ dửng dưng.



Ngay sau khi được đăng tải, clip thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Đa số lên án hành vi của bảo mẫu và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ hành vi bạo hành trẻ.



Chiều 27/4, ông Nguyễn Tấn Lợi - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa - cho biết phòng chưa nắm được thông tin vụ việc. Sau khi nhận được phản ánh, phòng sẽ xác minh và trao đổi lại với báo chí.

Theo VTC