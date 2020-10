Phụ huynh đánh trẻ mầm non: Bộ Giáo dục đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc

Quảng cáo

Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT khẳng định đây là vụ việc bạo hành trẻ thô bạo, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm người vi phạm để răn đe.Bên cạnh đó, thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho nhà trường, trẻ em học sinh; thực hiện các biện pháp hỗ trợ tâm lý đối với cháu bé, cha mẹ gia đình bé và các cô giáo.Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, tại trường mầm non Trumpkids (số 357 đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai) đã xảy ra vụ việc phụ huynh xông vào lớp học tát mặt, giật tóc bé P.B.A.Sự việc xảy ra ngày 30/9 tại lớp nhà trẻ D2 (trẻ ở lớp này từ 24 đến 36 tháng), trước sự chứng kiến của ba cô giáo, được camera của lớp học ghi lại.Đại diện Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Lào Cai cho biết: Theo báo cáo nhanh của cơ sở giáo dục mầm non Trumpkids, trước khi xảy ra sự việc, hai bé 2 tuổi là P.T.B.A. và H.C.T. đang chơi đùa, tranh giành đồ chơi. Bé B.A. cầm tay bé C.T. giơ lên miệng định cắn nhưng khi bé chưa kịp cắn thì các cô đã kịp thời can thiệp. và bé C.T. khóc.Cùng lúc, bố của bé C.T. là H.V.H. đến đón con. Thấy con khóc, H.V.H đã hành xử thô bạo với bé P.T.B.A như đã kể trên.Ngay sau khi sự việc xảy ra, phòng Giáo dục và đào tạo, UBND phường Cốc Lếu đã yêu cầu trường mầm non Trumkids báo cáo, tường trình sự việc.Trường cũng đã tổ chức thăm hỏi bé B.A.; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời yêu cầu nhà trường kiểm điểm, xử lý với các giáo viên tại lớp D2 không can ngăn phụ huynh đánh trẻ trong lớp.

Minh Thu