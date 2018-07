Sai phạm thi cử ở Sơn La, đủ căn cứ khởi tố vụ án

Sai phạm nghiêm trọng

Liên quan đến sự việc trên, luật sư Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Cty TNHH Luật Trung Nguyễn cho rằng, thứ nhất: Căn cứ thông tin từ Cục An ninh Chính trị nội bộ (A83), Bộ Công an cho thấy, có dấu hiệu chỉnh sửa, tẩy xóa kết quả thi với hàng chục bài thi có dấu hiệu bị can thiệp kết quả thi ở Sơn La.

Thứ hai, theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ÐT- người dẫn đầu Tổ công tác của Bộ cho biết: Bằng các biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ, sau 5 ngày làm việc, Tổ công tác đã phát hiện 6 sai phạm quy chế thi đối với môn thi trắc nghiệm tại Hội đồng thi Sở GD&ÐT Sơn La gồm: Sao dữ liệu ảnh bài thi trắc nghiệm đã quét ra đĩa CD không đúng thẩm quyền và tự ý đem ra khỏi khu vực bảo quản bài thi, chưa biết đem đi đâu và ai cho phép.

Tổ chức quản lý khu vực chấm thi trắc nghiệm lỏng lẻo, không đúng quy định, phòng lưu giữ bài thi, tài liệu thi không có niêm phong. Khóa phòng lưu giữ bài thi, tài liệu thi không đúng quy định; các thùng đựng phiếu trả lời trắc nghiệm niêm phong không đúng quy định.

Tiếp đó là quy trình nghiệp vụ chấm thi trắc nghiệm không đúng quy định, Ngoài ra, máy tính dùng chấm thi không được niêm phong; tại thời điểm kiểm tra, máy tính này đang được sử dụng bình thường tại phòng làm việc của chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ÐT Sơn La.

Không những thế, một số phiếu trả lời trắc nghiệm của các thí sinh có dấu hiệu bị sửa chữa. Cuối cùng là việc bàn giao bài thi giữa các điểm thi với Hội đồng thi Sở GDÐT, việc bảo quản bài thi trắc nghiệm tại Hội đồng thi, việc bàn giao bài thi giữa Ban thư ký với Ban làm phách không đảm bảo quy định.

Sau nhiều ngày làm việc, cơ quan chức năng đã chỉ ra một số cá nhân liên quan đến sai phạm trên gồm: Ông Trần Xuân Yến, Phó giám đốc Sở GD&ÐT Sơn La; Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng; Bà Cầm Thị Bun Sọn, Phó trưởng Phòng Chính trị Tư tưởng; Ông Ðặng Hữu Thủy, Phó hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu; Ông Lò Văn Huynh, Phó trưởng Phòng KTQLCLGD, Sở GD&ÐT Sơn La.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, ngày 25/7, sau khi Tổ công tác của Bộ GD&ĐT đối sánh dữ liệu và chấm thẩm định lại 110 bài thi môn Ngữ văn tại Sơn La thì có 42 thí sinh bị giảm điểm so với kết quả công bố ngày 11/7 vừa qua. Trong đó có 1 thí sinh bị giảm 4,5 điểm

Theo luật sư Nguyễn Tiến Trung: Cơ quan chức năng đã xác định các ông/bà Trần Xuân Yến, Phó giám đốc Sở GD&ÐT Sơn La; Bà Nguyễn Thị Hồng Nga; Bà Cầm Thị Bun Sọn; Ông Ðặng Hữu Thủy; Ông Lò Văn Huynh đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi và có dấu hiệu của việc tẩy xoá, sửa chữa bài thi.

Đủ căn cứ khởi tố vụ án

Luật sư Nguyễn Tiến Trung.

Từ những căn cứ trên, luật sư Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Cty TNHH Luật Trung Nguyễn khẳng định, cần phải khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ các sai phạm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Luật sư Nguyễn Tiến Trung phân tích, hành vi của các ông, bà trên là đặc biệt nghiêm trọng, việc làm này không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật mà còn gây dư luận xấu, giảm uy tín của tỉnh Sơn La nói riêng và chất lượng thi THPT năm 2018 trên cả nước nói Trung.

Luật sư Nguyễn Trung trích dẫn, đối chiếu tại Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, tại điều 48 - điểm d về Xử lý cán bộ tham gia tổ chức thi và cá nhân liên quan khác vi phạm quy chế thi có quy định như:

Buộc thôi việc hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có một trong các hành vi sai phạm sau đây: Sửa chữa, thêm, bớt vào bài làm của thí sinh; Cố ý chữa điểm trên bài thi, trên biên bản chấm thi hoặc trong bảng điểm…

Bên cạnh đó, tại điều 118 - Luật Giáo dục cũng quy định việc xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự khi có hành vi “Làm hồ sơ giả, vi phạm quy chế tuyển sinh, thi cử”. Cụ thể: Người nào có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật như: Làm hồ sơ giả, vi phạm quy chế tuyển sinh, thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ.

Ngoài ra, tại Điều 359 về Tội giả mạo trong công tác (Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu). Theo đó, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ để sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này. Mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng.

Theo luật sư Trung, việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia là đặc biệt quan trọng, nhằm lấy kết quả để xét tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH- CĐ và giáo dục nghề nghiệp.

Vì vậy, sự việc “Nâng điểm không trong sáng” xảy ra trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La và Hà Giang là vấn đề cần phải giải quyết kịp thời và phải xử lý nghiêm những cá nhân có sai phạm nếu có.

Theo luật sư Trung, vụ việc này không phải hành động tự phát, bột phát của của các cán bộ thuộc Sở GD&ĐT Sơn La mà hẳn là có nhiều người can thiệp, tạo sức ép lên ông này. Việc quan trọng cơ quan điều tra cần xác định được danh sách các đối tượng đã can thiệp, tẩy xoá, sửa điểm cho thí sinh, luật sư Trung nói.

Minh Đức