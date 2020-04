Sinh viên chậm tốt nghiệp vì dịch COVID-19

Quảng cáo

Nguyễn Tiến Nam, sinh viên năm cuối một trường ĐH trên địa bàn Hà Nội cho biết đang làm hồ sơ xin việc. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên trường chưa phát bằng tốt nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay, theo Nam tìm cơ hội việc làm cũng rất khó khăn. Chính vì vậy, em cảm thấy đôi lúc bế tắc vì nhiều vấn đề không thuận lợi.



Một số sinh viên khác may mắn hơn đã có việc làm, nhưng đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ vẫn bị gián đoạn vì chưa thể cung cấp bằng tốt nghiệp cho nhà sử dụng lao động.



GS.TS. Nguyễn Trung Việt, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thủy lợi cho biết, theo kế hoạch hàng năm, đầu tháng 3 trường tổ chức lễ tốt nghiệp lần 1 cho sinh viên. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chưa tổ chức được.



Tuy nhiên, trường đã có chính sách để giải quyết các yêu cầu của sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (gọi tắt là sinh viên) về Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - đối với sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2019-2020, cựu sinh viên có nhu cầu cấp bản sao kết quả học tập, bản sao bằng tốt nghiệp.



Từ ngày 30/3, Phòng Đào tạo sẽ tiếp nhận đăng ký của sinh viên online, sau khi tiếp nhận Phòng sẽ kiểm tra, xử lý và trả kết quả cho sinh viên chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày sinh viên đăng ký (sẽ cố gắng và gửi trả sinh viên ngay khi hoàn thành). Trường sẽ chuyển phát nhanh đến tận địa chỉ sinh viên cần nhận. GS. Nguyễn Trung Việt cho rằng, khó khăn chung nên tất cả mọi người cùng cố gắng.



Nhiều trường ĐH tại TP.HCM cũng đã ra thông báo dời lễ tốt nghiệp của sinh viên do ảnh hưởng của dịch COVID-19.



Trường ĐH Tài chính-Marketing thông báo, chính thức ngừng tổ chức cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên ĐH, CĐ tốt nghiệp đợt 3 năm 2019 và bậc CĐ tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 kể từ ngày 24/3 cho đến khi có thông báo mới.



Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cũng đã có thông báo tạm dừng lễ tốt nghiệp và trao bằng cho sinh viên vào cuối tháng 3. Thay vào đó, sinh viên đến trường nhận bằng, thời gian tổ chức lễ sẽ có thông báo sau.



Trường ĐH Nông lâm TP.HCM vừa ra thông báo về việc dời thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 4 năm 2019 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thông báo này nêu rõ, lễ tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 4/2019 sẽ dời lại cho đến khi có thông báo mới. Nếu cần thiết, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để nhận bằng tốt nghiệp vào thứ 2, 4 và 6 hằng tuần. “Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên vẫn có thể tham dự lễ tốt nghiệp theo thông báo kế tiếp về kế hoạch tổ chức lễ”, thông báo này nêu rõ.



Bên cạnh đó, tính đến thời điểm này đã có một số trường ĐH tại TP.HCM cho sinh viên nghỉ học đến đầu tháng 5/2020 để phòng COVID-19 như trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã thông báo tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên, học viên toàn trường đến hết ngày 3/5.



Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc, thời gian qua, để ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các cơ sở giáo dục ĐH đã chuyển dần từ thế bị động sang chủ động có kế hoạch học tập trong điều kiện phòng chống dịch, vừa đảm bảo chất lượng, vừa đảm bảo an toàn cho người học, cho cán bộ, giảng viên.



Toàn hệ thống hiện có 84 cơ sở giáo dục ĐH đã và đang tổ chức học tập trung, 92 cơ sở dạy, học trực tuyến, các trường còn lại cũng tích cực chuẩn bị điều kiện để sớm triển khai kế hoạch dạy học trực tuyến, từ xa hoặc luân phiên kết hợp giữa đào tạo trực tuyến (lý thuyết) với học tập trung (thực hành, thí nghiệm) để đảm bảo chương trình và giảm lượng học tập trung.



Về quy định, Luật Giáo dục Đại học cho phép các cơ sở giáo dục ĐH có quyền tự chủ rất lớn trong việc quyết định phương thức tổ chức và quản lý đào tạo các trình độ, hình thức đào tạo; có quyền chủ động trong việc xây dựng, thực hiện, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy trong kỳ học, năm học, khoá học…



Trong quỹ thời gian hàng năm đã có khoảng 2-3 tuần dự phòng/kỳ học tuỳ theo từng trường và có khoảng 5-6 tuần nghỉ hè. Với quỹ thời gian cho phép đó và thực hiện phương thức đào tạo theo tín chỉ, các trường chỉ cần điều chỉnh lịch học để tháng 8 có đủ lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi THPT quốc gia.



“Việc kết thúc kỳ học, năm học, các trường sẽ điều chỉnh theo điều kiện thực tế và theo yêu cầu của chương trình đào tạo. Nếu tình hình dịch bệnh còn kéo dài, các trường có thể tận dụng cả thời gian dự phòng của năm 2021”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho hay.

Nghiêm Huê