Sinh viên Duy Tân giành giải Women in Business Global Award tại Mỹ

-Cuộc thi Go Green in the City 2018 thu hút hơn 24.000 thí sinh - lớn nhất trong 8 mùa qua.

-Số lượng thí sinh tham gia đến từ 3.190 trường đại học tại 163 quốc gia trên thế giới. Trong đó, 58% thí sinh tham gia là nữ sinh.

-Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Đại học Duy Tân giành giải Vô địch quốc gia tại Cuộc thi Go Green in The City và lần đầu tiên góp mặt tại Vòng chung kết thế giới cuộc thi này.

-Sinh viên Duy Tân đoạt một trong hai giải thưởng lớn duy nhất không chỉ đem thành tích về cho Schneider Electric của Việt Nam mà là cả khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nơi mà ĐH Duy Tân là một trong hai đại diện của khu vực tham gia dự thi.