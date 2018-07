Sinh viên Duy Tân tiếp tục Vô địch Quốc gia 'Go Green In The City'

Dự án Hệ thống Phanh tái tạo chuyển đổi Ma sát thành Điện năng

“Ý tưởng thực hiện dự án đến với chúng em rất tự nhiên. Đó là sau nhiều chuyến đi ‘phượt’ ở những nơi xa xôi hẻo lánh hay vùng núi cao, cả nhóm lâm vào tình trạng cần sử dụng điện thoại để liên lạc với người nhà hay đơn giản chỉ là để xem bản đồ nhưng điện thoại lại… hết pin.

Trong khi đó, cả nhóm đều nhận ra việc hãm phanh thường xuyên của xe gắn máy khi di chuyển sẽ tạo ra nhiệt năng từ ma sát của má thắng vào bánh xe, liên tục tỏa ra môi trường. Em và các bạn đã tự đặt ra cho mình câu hỏi: ‘Làm thế nào để tận dụng nguồn năng lượng này phục vụ cho chuyến đi?’ Và dự án ‘Hệ thống phanh tái tạo chuyển đổi ma sát thành điện năng’ đã ra đời từ đó”, sinh viên Đoàn Thị Thu Hà - thành viên đội Energy Loop, ĐH Duy Tân chia sẻ.

Cả nhóm bắt tay ngay vào thực hiện dự án. Sau một thời gian lên ý tưởng và thử nghiệm tại các phòng thí nghiệm của Khoa Điện - Điện tử tại ĐH Duy Tân, sản phẩm “Hệ thống Phanh tái tạo chuyển đổi Ma sát thành Điện năng” đã được hoàn thành. Sản phẩm có 3 bộ phận chính gọn nhẹ gồm: (1) dây phanh, (2) dynamo và (3) pin tích trữ điện được lắp vào má phanh của xe gắn máy. Trong quá trình di chuyển, khi tài xế hãm phanh, dynamo bắt đầu hoạt động tạo lực ma sát với bánh xe, thành dòng điện và dòng điện được chuyển đổi, trữ lại trong pin dự phòng gắn trên xe. Dòng điện được tích trong pin dự phòng có thể được dùng trong nhiều hoạt động sinh hoạt như: sạc pin điện thoại, thắp đèn,…

Lần thứ 2 tham gia Cuộc thi Go Green in the City, Nguyễn Thị Thanh - thành viên đội Energy Loop cho biết thêm: “Sản phẩm được hoàn thiện đúng thời hạn và đáp ứng yêu cầu từ Ban Tổ chức một phần rất lớn là bởi chúng em nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các giảng viên Khoa Điện - Điện tử. Các thầy không những chỉ dẫn cho nhóm các giải pháp tối ưu để hiện thực hóa ý tưởng mà còn chia sẻ kinh nghiệm trong việc trình bày sản phẩm bằng tiếng Anh để thuyết phục người nghe. Bên cạnh đó, nhờ được tham gia cuộc thi và giành giải cao nhất năm 2017, em đã có khá nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn cho cuộc thi năm nay. Cùng với kiến thức và kỹ năng học được trên giảng đường Duy Tân, em và các bạn luôn nỗ lực hết mình để đạt được kết quả cao nhất.”

Sinh viên Nguyễn Thị Thanh là thủ khoa ĐH Duy Tân mùa tuyển sinh năm học 2015 -2016 khi đạt 28,25/30 điểm và là thành viên trong đội Vô địch Cuộc thi Go Green in the City Việt Nam năm 2017.

Dự án Mái nhà xanh

Các sản phẩm pin năng lượng mặt trời xuất hiện tại Việt Nam đã khá lâu. Đây là một phương tiện hiệu quả để khai thác nguồn năng lượng tự nhiên như nắng, nhiệt, sinh khối,... Tuy nhiên, theo tìm hiểu của các thành viên đội tuyển Smart Proof thì một tấm pin năng lượng mặt trời bình thường khi chuyển quang năng thành điện năng chỉ đạt hiệu suất khoảng 20 đến 30%. Bởi thế, với mong muốn phát huy tối đa hiệu suất sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên và nâng cao hiệu suất của pin năng lượng mặt trời, các bạn sinh viên của ĐH Duy Tân đã thiết kế tấm pin có thể xoay theo hướng nắng mặt trời để tận dụng liên tục lượng ánh sáng mạnh nhất tại mọi thời điểm trong ngày. Bên cạnh đó, các tấm pin còn được thiết kế để có thể tự động xoay về một phía để nước mưa chảy xuống máng xối làm quay tuabin nước ở dưới và tạo ra điện năng. Nguồn điện được tạo ra từ pin năng lượng mặt trời và tuabin nước có thể dùng để thắp sáng, phục vụ cho những nhu cầu cơ bản trong gia đình.