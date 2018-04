Thầy giáo bị học sinh đâm vì vết xăm trên cổ: Sẵn sàng tha thứ cho trò

Bác sĩ Lê Mạnh Hà, Trưởng Khoa ngoại tổng quát, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba cho biết, sau 1 tuần nhập viện điều trị vết thương ở gan và túi mật, sức khỏe của thầy giáo Nguyễn Văn Tiến đang dần phục hồi tốt.

Thầy Tiến đã ăn uống, trò chuyện được với người thân. Có thể trong tuần tới thầy sẽ được ra viện.

Đến nay, thầy Tiến không làm đơn tường trình sự việc cũng như không có ý định giám định thương tích.

Trong một diễn biến khác, đại diện Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cho hay, mặc dù đã triển khai các biện pháp vận động nhưng em Nguyễn Văn C. chưa ra đầu thú.

Thầy Tiến bày tỏ lòng tha thứ và mong muốn mọi người cho em C. có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Như đã đưa tin sáng 5/4, khi vào dạy học tiết thứ 3 bộ môn Vật lý tại lớp 12A6, trường THPT Trần Hưng Đạo, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, thầy Nguyễn Văn T., giáo viên chủ nhiệm lớp phát hiện Ngô Văn C., lớp trưởng có hình xăm trên người nên đã nhắc nhở và cho C. nghỉ học về đi xóa.



Tuy nhiên, C. không đi xóa mà ra trước cổng trường ngồi. Đến giờ tan học, C. đứng chặn trước cổng trường và dùng dao nhọn đâm vào bụng thầy T. Ngay sau đó, thầy T. được các đồng nghiệp đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy để cấp cứu.

Thầy Tiến nhập viện trong tình trạng nguy kịch và phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ.