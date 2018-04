Thêm cô giáo mầm non tư thục ở Sài Gòn bị tố bạo hành trẻ

Chiều 10/4, theo thông tin của phụ huynh và cô giáo phản ánh, cô Trần Bích Ng. phụ trách lớp Lá 1 trường 30-4 bạo hành trẻ trong giờ ngủ trưa. Cô này đã đánh đập, chửi bới trẻ với ngôn từ miệt thị như: “là thú hay người, là người sao không biết nghe lời cô…”.

Sau đó cô Ng còn lấy cây nhựa đánh nhiều cái vào người học sinh, vừa quát tháo. Thấy bạn bị đánh nên các em khác nằm “xếp re”.

Được biết, việc bạo hành trẻ em tại ngôi trường mầm non nay đã xuất hiện những nghi vấn râm ran vào những tháng cuối năm 2017. Theo một phụ huynh, hồi giữa tháng 8/2017, chị này khi đến trường Mầm non 30-4 đón con thì thấy một cháu bé ngồi khóc với khuôn mặt đỏ tấy nên đến gặng hỏi lý do. Lúc này, cháu bé mới bật khóc nức nở, thuật lại rằng: “Cô Ng. đánh con ở trên má”.

Phụ huynh đón con tại trường mầm non 30-4

Cũng trong vài tháng mới đây, nhiều phụ huynh khác có con theo học lớp Lá 1 ở trường này cho biết trẻ về nhà có nhiều dấu hiệu bất thường, hay hoảng sợ khi nghe nhắc đến tên cô Ng. “Do nghi ngờ có chuyện gì đó không ổn nên nhiều lần tôi tìm cách “hỏi khéo” cô Ng., nhưng cô đều chối bay chối biến” – một phụ huynh có con học tại lớp Lá 1 kể lại.

Bà Võ Thị Thanh Loan, hiệu trưởng Trường mầm non 30-4 xác nhận cô Ng đang giảng dạy tại lớp Lá 1, có sự việc như phản ánh trên và trường đang xử lý theo đúng quy trình.

Chiều 10/4, ông Lê Hoài Nam, phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, sở đang nghe báo cáo về sự việc cô giáo bạo hành trẻ tại trường mầm non 30-4. “Chúng tôi đang chờ báo cáo từ Phòng giáo dục quận 1 để nắm tình hình. Sáng mai sẽ có báo cáo, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp này”, ông Nam nói.

Uyên Phương