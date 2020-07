Thí sinh đặc biệt mùa thi năm nay: Ngồi riêng một phòng, có người chép hộ bài

Quảng cáo

Trưởng điểm thi Trường THPT Cầu Giấy, cô Nguyễn Bội Quỳnh, hiệu trưởng trường THPT Việt Đức cho biết tại điểm thi này có một phòng thi đặc biệt, là phòng thi số 25, chỉ có duy nhất thí sinh Đào Nguyễn Hải Anh, học sinh trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành.



Theo cô Quỳnh, thông tin từ gia đình thí sinh cho biết, trước ngày thi khoảng 2 tháng, Hải Anh bị tai nạn gãy tay rất nặng nên đến ngày thi em vẫn phải cố định tay, chưa cử động được. Vì thương tích ở tay phải nên Hải Anh không thể trực tiếp viết bài thi được. Tuy nhiên, nếu không tham dự kỳ thi thì Hải Anh sẽ không còn cơ hội dự tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập trong năm nay.



Trước thực tế này, Ban chỉ đạo thi TP. Hà Nội đã quyết định sắp xếp cho Hải Anh dự thi và bố trí một em học sinh lớp 8 thuộc một trường THCS ở Q.Hai Bà Trưng hỗ trợ chép lại đúng nội dung bài làm vào giấy thi do Hải Anh đọc và tính đó là kết quả bài thi của Hải Anh. Ngày đến làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi, cả Hải Anh và học sinh nhận nhiệm vụ hỗ trợ đều phải có mặt.



Cô Bội Quỳnh cho hay, theo danh sách bình thường, Hải Anh được xếp ở phòng thi số 4 cùng với tất cả thí sinh khác. Tuy nhiên, trong quá trình Hải Anh làm bài phải đọc để cho em học sinh lớp 8 chép lại giúp nên sẽ gây tiếng ồn và có thể không bảo mật được nội dung bài làm với thí sinh khác. Do vậy, Ban chỉ đạo thi TP.Hà Nội yêu cầu xếp riêng cho Hải Anh một phòng thi.



Một điểm đặc biệt nữa là để đảm bảo tính khách quan, trung thực về nội dung bài thi do Hải Anh đọc và em học sinh lớp 8 chép lại giúp, toàn bộ nội dung Hải Anh đọc được yêu cầu ghi âm đầy đủ mỗi buổi thi tương ứng với từng môn thi.



Máy ghi âm này do gia đình thí sinh tự trang bị nhưng phải mang tới trước ngày thi để bộ phận kỹ thuật của điểm thi kiểm tra thật kỹ, đảm bảo máy ghi âm hoạt động tốt, không có dữ liệu gì, không có bộ nhớ hoặc chức năng truyền phát thông tin. Sau một buổi thi, máy ghi âm này lại được điểm thi thu và niêm phong lại, đến buổi thi tiếp theo mới mở niêm phong và sử dụng tiếp.



“Kết thúc kỳ thi, máy ghi âm lưu lời đọc bài làm của thí sinh Hải Anh sẽ được niêm phong và cất giữ ít nhất 2 năm, như bài thi trên giấy của thí sinh bình thường”, cô Quỳnh thông tin.

Nghiêm Huê