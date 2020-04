Thứ trưởng Bộ Giáo dục: Trở lại lớp, học sinh ngồi cách nhau 1,5 m

Quảng cáo

Đến thời điểm này đã có Cà Mau, Thái Bình, Thanh Hoá cho học sinh đi học trở lại sau quãng thời gian dài nghỉ để phòng chống dịch COVID-19. Ngày 23/4 tới, học sinh ở Hải Dương, Yên Bái, Gia Lai cũng trở lại trường.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, quan điểm của Bộ này là trường học phải an toàn thì mới đón học sinh quay trở lại và học sinh phải an toàn thì mới đến trường. Vậy nên, trong điều kiện Thủ tướng đã phân loại các địa phương theo mức độ dịch (mức độ cao, mức độ nguy cơ và mức độ nguy cơ thấp), Bộ khuyến nghị với những tỉnh có nguy cơ cao và nguy cơ, chưa nên cho học sinh đi học trở lại. Với những địa phương mà mức độ dịch nguy cơ thấp, có thể cho học sinh trở lại trường nếu các điều kiện an toàn.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Bộ GD&ĐT đã cùng với Bộ Y tế đã ban hành công văn số 550/BGDĐT-GDTC, ngày 25/2/2020, về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, trong đó hướng dẫn chi tiết về trường học an toàn. Cụ thể, là những học sinh trước, trong và sau khi đến trường cần làm gì, thực hiện các giải pháp ra sao và sau khi tan học về nhà làm thế nào để an toàn với dịch.

Bộ GD&ĐT cũng đã hướng dẫn cụ thể đối với học sinh: Trước khi đến trường, học sinh được thăm khám sức khỏe, đặc biệt trường học phải tiến hành đo nhiệt độ để đảm bảo học sinh đến trường với thân nhiệt cơ thể tốt.

Thứ hai, là phải có đủ nơi rửa tay, nước khử khuẩn cho các em học sinh.

Thứ ba, học sinh phải đeo khẩu trang, không nhất thiết là khẩu trang y tế mà có thể là khẩu trang vải kháng khuẩn.

Thứ tư, không tổ chức cho học sinh các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể; các hoạt động chào cờ thì diễn ra trong lớp học.

Thứ năm,để đảm bảo giãn cách xã hội, yêu cầu học sinh phải đảm bảo khoảng cách ngồi là 1,5m và phải tách lớp học. Những trường có lớp học quá đông học sinh phải tách làm đôi hoặc hơn nữa để giúp cho học sinh đảm bảo trong phòng học không quá 20 em. Bộ GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể với các địa phương trong điều kiện cụ thể có dịch thì sẽ thêm một số các yêu cầu đảm bảo môi trường an toàn.

Hà Linh