Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kỳ thi THPT quốc gia năm nay tốt hơn, nề nếp hơn

Quảng cáo

Thủ tướng nhấn mạnh, việc kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 được Bộ GDĐT phối hợp với các cấp, các ngành và các địa phương tổ chức thành công là một trong những việc lớn, đáng vui mừng. Kỳ thi năm nay đã được tổ chức tốt hơn, nề nếp hơn, chất lượng hơn so với kỳ thi năm 2018.



Thủ tướng cho rằng, kỳ thi năm 2018 cũng đã được tổ chức tốt, tuy nhiên có một số tỉnh vi phạm làm ảnh hưởng đến chất lượng của kỳ thi. Năm nay, cho đến giờ phút này kỳ thi không có những vấn đề lớn phát sinh, đặc biệt là vấn đề tiêu cực, ảnh hưởng đến chất lượng của kỳ thi.



Theo Thủ tướng, thành công của kỳ thi năm nay là sự nỗ lực của ngành Giáo dục, trong đó không thể không nhắc đến sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, các cấp chính quyền, các cơ quan ban ngành đã quan tâm đến kỳ thi.



Mới đây, Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cũng đã làm việc với Bộ GDĐT về kỳ thi THPT quốc gia.



Báo cáo tại cuộc làm việc, ông Lê Mỹ Phong , Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, đến thời điểm này, chưa ghi nhận thấy hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức. Việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đảm bảo được mục tiêu đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh sau 12 năm học ở mức độ học vấn phổ thông. Đồng thời, đảm bảo kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, có độ tin cậy và sự phân hóa để làm cơ sở cho việc tuyển sinh đại học, cao đẳng.



Tại buổi làm việc, các đại biểu ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2019, trong đó có vai trò chủ đạo của Bộ GDĐT. TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội nhận định, kỳ thi năm nay đã khắc phục được một số nhược điểm của kỳ thi năm 2018; trong đó có các giải pháp chống tiêu cực, gian lận trong thi cử và khâu chấm thi. Đặc biệt, năm nay Bộ áp dụng các giải pháp kỹ thuật về công nghệ trong khâu chấm thi rất đúng và phù hợp.



Ghi nhận kỳ thi năm nay diễn ra êm ả, ông Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhấn mạnh, những nhược điểm của kỳ thi năm 2018 mà xã hội băn khoăn, lo lắng đã được khắc phục ở kỳ thi năm nay. Không chỉ là sự nghiêm túc, an toàn, kết quả kỳ thi năm nay khá tốt. Phổ điểm phản ánh chất lượng dạy - học ở các địa phương. Điều quan trọng là kỳ thi đã đạt được mục tiêu, xét tốt nghiệp THPT và là cơ sở để các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh.



Bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đánh giá, kỳ thi năm nay diễn ra nghiêm túc, an toàn và đến giờ phút này được dư luận xã hội chấp nhận. Đặc biệt, kỳ thi đã khắc phục được sai sót của năm 2018; đề thi đáp ứng hai mục tiêu và không có "sạn".

Cũng theo bà Ngô Thị Minh, Bộ GDĐT đã phối hợp rất tốt và chặt chẽ với các địa phương để tổ chức kỳ thi 2019 thành công. "Chúng tôi trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp này, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, tích cực của địa phương" - bà Ngô Thị Minh nói.

Chiều cùng ngày, phát biểu khai mạc họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định: "Trong tháng 7, ngành GDĐT, cùng với các địa phương đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay đạt nhiều kết quả tốt hơn. Đồng thời, Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự kỳ các Olympic quốc tế đều đạt những thành tích khá xuất sắc, như Toán (2 vàng, 4 bạc), Vật lý (3 vàng, 2 bạc), Hóa học (2 vàng, 2 bạc), Sinh học (1 bạc, 3 đồng)".

P.V