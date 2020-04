Tổ chức tuyển sinh riêng, thêm cơ hội vào ĐH cho thí sinh

Quảng cáo

Năm nay, trường ĐH Bách khoa Hà Nội có 4 phương thức tuyển sinh với khoảng 6.800 chỉ tiêu cho 58 mã xét tuyển thuộc các ngành và chương trình đào tạo. Giữ ổn định phương thức tuyển thẳng như năm 2019 với xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT (đối với thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, đoạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia hoặc cuộc thi KHKT quốc gia, quốc tế); xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo quốc tế (đối với thí sinh có chứng chỉ A-Level, SAT, ACT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của trường); xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 (có ưu tiên xét tuyển và cộng điểm ưu tiên cho các thí sinh không sử dụng quyền được tuyển thẳng và các thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế).

Điểm mới của năm 2020 là xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi riêng do trường ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức, tiến hành song song, độc lập với các phương thức còn lại. PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Phó Hiệu trưởng cho biết, kỳ thi riêng do trường tổ chức sẽ mở thêm cơ hội cho thí sinh có nguyện vọng và năng lực phù hợp theo học trình độ đại học chính quy của trường; nâng cao chất lượng đầu vào và chất lượng giảng dạy.

Thí sinh là học sinh THPT trên toàn quốc dự vòng sơ tuyển theo kết quả học tập 3 năm học, sau đó làm bài thi được thiết kế phù hợp trình độ THPT, có tính phân loại. Mục tiêu bài thi nhằm kiểm tra kiến thức, năng lực của học sinh cần có để theo học tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Thời điểm tổ chức dự kiến trong khoảng thời gian từ 20-26/7. Thời lượng bài thi dự kiến 180 phút.

“Với điểm mới trong phương thức tuyển sinh vào ĐH năm 2020, cánh cửa vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội luôn rộng mở giúp thí sinh tìm ngành học phù hợp với khả năng của mình”, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng khẳng định.



Nhiều trường tổ chức kỳ thi riêng

ĐH Quốc gia Hà Nội từng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực trong hai năm 2015, 2016. Tuy nhiên, sau đó, ĐH này không tổ chức nữa mà xét tuyển lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Chính vì vậy, mùa tuyển sinh năm nay, trường ĐH Bách khoa Hà Nội là đơn vị giáo dục ĐH công lập duy nhất khu vực phía Bắc tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển.

Còn tại khu vực phía Nam, một số trường ĐH dự kiến tổ chức từ 1 đến 2 kỳ thi tuyển sinh riêng lấy kết quả xét tuyển trong năm 2020.

Trong đó, trường ĐH Nguyễn Tất Thành xét tuyển theo 5 phương thức: điểm thi THPT quốc gia, học bạ THPT, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM và kết quả kỳ thi tuyển sinh riêng do trường tổ chức. Kỳ thi riêng dự kiến tổ chức 2 đợt thi tuyển đầu vào, ngày 12/7 và 16/8/2020. Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng duy trì kỳ thi tuyển sinh riêng do trường tổ chức. Kỳ thi đánh giá năng lực do Trường ĐH Công nghệ TPHCM tổ chức sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm, dự kiến diễn ra vào ngày 12/7/2020. ĐH Quốc gia TPHCM cũng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực dự kiến hai đợt thi.

Trong số các trường ĐH tổ chức kỳ thi riêng, trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố muộn nhất, chỉ cách thời gian dự kiến tổ chức thi 3 tháng. Lãnh đạo trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời điểm hiện tại, thí sinh đang rất hoang mang không biết tuyển sinh của các trường ĐH như thế nào. Kỳ thi đánh giá năng lực riêng của trường ĐH Bách khoa Hà Nội chính là thêm cho thí sinh một cơ hội nữa để vào trường, giúp các em có thể yên tâm học và ôn tập. Còn tỷ lệ giữa các phương thức tuyển sinh như thế nào thì trường sẽ cân nhắc hợp lý và thông báo sớm đến thí sinh.

Với động thái của trường ĐH Bách khoa Hà Nội, một số chuyên gia cho rằng nguyên nhân một phần do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ thi THPT quốc gia không biết sẽ như thế nào trong thời gian tới. Trong khi nhiều ý kiến cho rằng Bộ GD&ĐT nên dừng kỳ thi THPT quốc gia năm nay, tổ chức kỳ thi riêng là một giải pháp để các trường không bị động nếu kỳ thi quan trọng nhất năm này không được tổ chức.

Năm nay được coi là năm cuối cùng tổ chức kỳ thi THPT quốc gia. Từ năm 2021, thực hiện theo chương trình mới nên thi và tuyển sinh sẽ có nhiều thay đổi. Trong đó, phần tuyển sinh, các trường ĐH sẽ phải tự chủ, kỳ thi THPT quốc gia chỉ còn giá trị để xét tốt nghiệp như trong Luật Giáo dục 2019 quy định. Vì vậy, việc tổ chức kỳ thi riêng năm nay của ĐH Bách khoa Hà Nội như một “phép thử” để cho mùa tuyển sinh năm sau.

Nghiêm Huê