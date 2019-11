Trẻ 34 tháng tuổi tử vong khi chơi nhà leo ở trường học

Quảng cáo

Sự việc đáng tiếc trên xảy ra ngày 25/11, tại trường mầm non Phù Lỗ. Được biết, trong giờ chơi, bé không may bị kẹt đầu vào ô tròn của nhà leo phía ngoài sân nhưng không được ai phát hiện.

Đến thời điểm này, Ban giám hiệu Trường mầm non Phù Lỗ chưa cung cấp thông tin là mất bao nhiêu thời gian kể từ khi trẻ bị kẹt thì cô giáo mới phát hiện. Tuy nhiên, khi được phát hiện, trẻ đã nguy kịch. Cơ sở mầm non chuyển bé đến cơ sở y tế sơ cứu sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi T.Ư cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Sáng ngày 28/11, ông Lê Hồng Văn, Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ xác nhận sự việc và cho biết, hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. “Chúng tôi rất đau lòng về sự việc đã xảy ra. Địa phương đã động viên, thăm hỏi và hỗ trợ cùng gia đình làm thủ tục mai tang cho cháu”, ông Văn nói.

Trước đó, cũng tại Hà Nội, một học sinh lớp 2 tử vong ở trường học vì bị điện giật; 1 học sinh lớp 1 bị tử vong do bỏ quên trên xe đưa đón; 1 học sinh ở Bắc Ninh cũng bị bỏ quên trên xe đưa đón 9 giờ đồng hồ... Điều này, báo động cho các trường học cần có giải pháp kiểm soát an ninh, an toàn trường học, đảm bảo tính mạng, sức khỏe của học sinh, trẻ mầm non.

Hà Linh