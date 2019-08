Trẻ gãy chân, hiệu trưởng nói trật khớp: Ứng xử không sai?

TPO - Sáng 30/8, trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Chăm, Hiệu trưởng Trường mầm non Tam Đồng (Hà Nội) khẳng định, do hiểu lầm với phụ huynh nên đã có cách ứng xử không phải trong chuyện trẻ mầm non ngã gãy chân trong trường học .