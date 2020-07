Triển khai mô hình giáo dục cấp tiến giữa Việt Nam và New Zealand

Quảng cáo

Theo đó, bản Kế hoạch Hợp tác Chiến lược 2020 – 2023 sẽ triển khai các sáng kiến ở nhiều lĩnh vực giáo dục giữa New Zealand và Việt Nam, bao gồm chương trình liên kết ở bậc đại học, mô hình giáo dục cấp tiến về đào tạo trực tuyến và đào tạo kết hợp (blended learning), tăng cường hợp tác giữa các trường trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh, cũng như các chương trình kết nối cựu du học sinh.Trong đó, các mô hình giáo dục cấp tiến về đào tạo trực tuyến và đào tạo kết hợp (blended learning) là đặc biệt cần thiết đối với việc tăng cường hợp tác giáo dục giữa hai nước trong bối cảnh hậu COVID-19.New Zealand tiếp tục cam kết hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu giáo dục của thế kỉ 21, hướng tới đào tạo một thế hệ sinh viên tốt nghiệp được trang bị tốt về kiến thức, kiện toàn các kỹ năng cần thiết để sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu mới của thị trường toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.Nếu Kế hoạch Hợp tác Chiến lược năm 2015 đặt nền móng cho quan hệ đối tác chiến lược về giáo dục giữa New Zealand và Việt Nam thì bản Kế hoạch mới sẽ tiếp tục tăng cường những sáng kiến giáo dục hiện có, đồng thời xác định những cơ hội mới mà cả hai bên có thể cùng hợp tác phát triển và thực hiện, mang lại lợi ích chung cho cả hai quốc gia.Tính đến năm 2018, có hơn 2.700 học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học tại New Zealand, trong đó, có 600 học sinh trung học, đạt tăng trưởng 40% so với cùng kì năm trước đó. Thống kê cũng cho thấy số lượng sinh viên Việt Nam tại các trường đại học New Zealand đã tăng 8% so với cùng kì năm trước.Kể từ những năm 1990, hơn 300 sinh viên Việt Nam và 550 công chức đã được trao học bổng sau đại học, hoặc tham gia các khóa bồi dưỡng tiếng Anh tại New Zealand.New Zealand cũng có Học bổng của Thủ tướng dành cho sinh viên trao đổi ở khu vực Châu Á (Prime Minister’s Scholarships for Asia) được khởi động từ năm 2013. Tính đến nay đã có 143 sinh viên New Zealand chọn Việt Nam làm điểm đến để thực tập và nghiên cứu.

Nghiêm Huê