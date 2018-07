Trường Cao đẳng Y Dược TPHCM nào đào tạo Marketting ngành Dược?

Theo PGS Tiến sĩ Trần Hà Minh Quân, Viện trưởng Viện Đào Tạo Quốc Tế Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cho biết: Thật khó có thể xác định hoạt động marketing trong ngành dược phẩm xuất hiện từ khi nào ở Việt Nam nhưng chắc chắn marketing luôn song hành cùng mỗi hoạt động bán hàng của các công ty kinh doanh phân phối thuốc với những hình thái marketing ban đầu là tờ rơi, áp phích, truyền miệng, hình quảng cáo dán đầy các quầy thuốc.

Tuy nhiên, từ khi internet ra đời, cùng với khái niệm cách mạng công nghệ 4.0 thì marketing trong lĩnh vực Dược phẩm đã bắt đầu có những bước chuyển mình mạnh mẽ cả về chất và lượng. Ngày nay, các công ty kinh doanh Dược phẩm không chỉ dùng các Dược sĩ làm trình dược viên đến các cơ sở Y tế Bệnh viện, Nhà thuốc giới thiệu sản phẩm mà còn dùng các kỹ thuật quảng cáo trên nền tảng kỹ thuật số đưa lên mạng internet, mạng xã hội để tiếp cận khách hàng tiềm năng. Marketing Dược phẩm không chỉ là tiếp thị, giới thiệu sản phẩm thuốc của doanh nghiệp dược mà nó trở thành chuỗi các hoạt động kinh doanh có điều kiện, góp phần to lớn trong việc xây dựng giá trị và thương hiệu của sản phẩm cụ thể và của doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm.

Marketing trong thị trường dược phẩm ngày càng được các công ty kinh doanh thuốc coi trọng hơn trong việc tiếp cận và chăm sóc khách hàng. Mục tiêu của các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số thông qua internet, mạng xã hội tác động trực tiếp vào các giác quan, cảm xúc và thậm chí là cả lý trí của người xem quảng cáo. Quá trình này được Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn dạy cho các sinh viên Cao đẳng Dược chính quy từ khi các em bước vào năm học thứ nhất với môn học nhập môn Marketing Dược cho đến lúc chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, các em được dạy môn khởi nghiệp doanh nghiệp.

Nhiều công ty dược phẩm có quan điểm sai lầm trong việc làm marketing trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin là chỉ dùng các công cụ SEO, Adwords… là có phần phiến diện và chưa đầy đủ, bởi ngành dược là lĩnh vực đặc thù và là ngành kinh doanh có điều kiện do liên quan đến sức khoẻ con người. Do vậy, nếu những Dược sĩ được Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn đào tạo bài bản về chuyên môn dược học, sâu về kinh tế dược thì mới có được tư duy, chiến lược marketing và sự am hiểu sâu sắc tâm lý người bệnh, Luật Dược… để có thể sử dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ Marketing như Seo, Adword, mạng xã hội.

Nói tóm lại, marketing như bánh lái của con tàu, các công ty kinh doanh dược phẩm muốn sản phẩm được đưa vào thị trường nhanh nhất, doanh số đạt kỳ vọng thì phải tuyển dụng những Dược sĩ trình dược viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản như Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn thì mới có thể tác động vào tiềm thức khách hàng hoặc tham mưu cho doanh nghiệp dược phẩm về chính sách bán hàng phù hợp và chăm sóc khách hàng.

