Trường khối công an nhân dân dự kiến tuyển sinh 3.300 chỉ tiêu

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh Công an nhân dân năm 2020 tổ chức vừa qua.



So với năm 2019, chỉ tiêu vào khối trường công an tăng gấp đôi. Cụ thế, trong năm 2019, các Trường CAND tuyển sinh thêm 1.600 chỉ tiêu, trong đó hệ Đại học có 1.300 chỉ tiêu (trong đó gửi đào tạo ngành Y 50 chỉ tiêu) và 300 chỉ tiêu hệ Trung cấp…

Cũng trong năm 2019, khối các trường công an chỉ còn ba trường tuyển sinh trình độ đại học là: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân và Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy.



Trường ĐH An ninh nhân dân và Trường ĐH Cảnh sát nhân dân phía Nam không có chỉ tiêu tuyển sinh đại học.

Năm 2019. khối trường công an năm 2019 tuyển sinh bằng phương thức sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 của Bộ GD&ĐT (chiếm tỷ lệ 75% điểm xét tuyển) kết hợp với kết quả học bạ trung học phổ thông (chiếm tỷ lệ 25% điểm xét tuyển).



Điểm xét tuyển vào các trường CAND năm 2019 gồm: Điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi THPT Quốc gia; Điểm trung bình kết quả học tập trong 3 năm THPT; Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Nghiêm Huê