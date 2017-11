Trường mầm non trả lại tiền, xin lỗi phụ huynh vì thu phí 'trên trời'

Sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh về các khoản thu đầu năm học của trường mầm non xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lên tới gần 3 triệu đồng, chưa kể tiền đồng phục, báo Tiền Phong đã có bài phản ánh “Gần chục khoản phí oằn lưng trẻ mầm non xã nghèo''. Bài viết nêu các khoản thu đầu năm do phụ huynh cung cấp và ý kiến của bà Hiệu trưởng Phan Thị Thúy Hằng giải thích, trường mới chỉ thu được mấy chục phụ huynh để trả các khoản nợ cho nhà thầu từ tháng 8.

Theo đó, các khoản thu trường thông báo gồm: tiền xây dựng trường 900.000 đồng, tiền tài liệu 300.000 đồng, tiền mua sắm bổ sung đồ dùng bán trú 250.000 đồng, tiền lương nhân viên nuôi dưỡng 405.000 đồng, tiền chăm sóc bán trú 180.000 đồng, học phí 50.000 đồng/tháng, hội phụ huynh 100.000 đồng và trang trí lớp 150.000 đồng.

Một phụ huynh xin được giấu tên cho rằng, xã nghèo, người dân chủ yếu sống dựa vào biển mà trường thu quá nhiều khoản cao như tiền trang trí lớp, tiền tài liệu. Riêng tiền tài liệu lên tới 300.000 đồng, phụ huynh thắc mắc nhưng trường cứ giải thích đó là khoản mua bàn chải đánh răng, khăn mặt và nhiều thứ cho các con.

Chị Nguyễn Thị N. có con học lớp 3 tuổi cho biết: “Vì chưa có tiền nên chị mới chỉ đóng được 2 triệu đồng trực tiếp cho giáo viên đứng lớp. Khi hỏi cô giáo bảo còn thiếu hơn 700.000 đồng nữa. Lâu nay, phụ huynh nộp tiền, trường đều không ghi phiếu thu”.

Một phụ huynh khác có con đang theo học lớp 4 tuổi cũng cho hay, nhà có đông con đang đi học, chưa có tiền nộp nhưng vì cô giáo nhắc nhở, về nhà con khóc nên ngay trong tuần, chị phải đi vay mượn 1.600.000 đồng để đóng trước, bao gồm tiền xây dựng trường, tiền trang trí lớp, mua chậu hoa cây cảnh...và trường cũng không ghi phiếu thu. “Phụ huynh đi họp, nghe cô giáo thông báo các khoản thế nào thì biết như vậy chứ không có phụ huynh nào chủ động đề xuất nộp khoản gì cho quỹ phụ huynh để mua hoa hay trang trí lớp”, phụ huynh nói.

Ngay sau đó, hiệu trưởng trường này đã liên hệ với phóng viên Tiền Phong và cho biết, bà kiểm tra và thấy rằng, có thể giáo viên đã hiểu nhầm nên thu một số khoản tiền của phụ huynh sai quy định.

Cũng theo bà Hằng, giáo viên “thu nhầm” tiền của trẻ thì ngay trong ngày hôm sau trường đã cử giáo viên mang tiền đến tận nhà trả và xin lỗi phụ huynh khoản tiền hơn 400.000 đồng. “Cái này là do giáo viên dại chứ trường không chỉ đạo”, bà Hằng nói.

Cũng theo bà Hằng, cuộc họp phụ huynh diễn ra ngày 4/11 “phụ huynh nhất trí cao các khoản thu”. Trên thực tế, khi trao đổi với Tiền Phong, nhiều phụ huynh có ý kiến, trường mầm non ở một xã nghèo nhưng tiền thu đầu năm quá cao.

Xã chỉ đạo họp lại phụ huynh

Liên quan đến các khoản tiền, ông Đinh Sỹ Quân, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh cho biết, địa phương thiếu giáo viên, nên có thêm khoản tiền nhân viên nuôi dưỡng để chi trả cho nhân viên. Tuy nhiên, các khoản tiền như: xây dựng trường, nhân viên nuôi dưỡng… đều phải trên tinh thần thỏa thuận với người dân. Lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh cho biết, sau dịp 20/11 sẽ cho kiểm tra và trả lời báo về vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Hải Lý, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, theo hướng dẫn của công văn liên sở 1702 của UBND tỉnh Hà Tĩnh thì các khoản thu để xây dựng cơ sở vật chất phải theo tinh thần tự nguyện, nếu đóng cào bằng là không đúng. Tuy nhiên, việc đóng góp cao hay thấp cần xem xét cấp trên quản lý trực tiếp trường có phê duyệt hay không?

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Đình Hậu, Chủ tịch xã Kỳ Phú cho biết, sau khi nắm thông tin, UBND xã đã chỉ đạo trường tổ chức họp lại phụ huynh để thỏa thuận lại các khoản thu, tăng tính dân chủ. “Xã cũng yêu cầu trường tách các khoản thu, khoản thu nào cho trường và khoản nào cha mẹ đóng góp phải trên tinh thần thỏa thuận, tự nguyện. Khi vẫn còn ý kiến thì trường phải xem xét lại”, ông Hậu nói.

Cũng theo ông Hậu, kết thúc năm học 2016-2017, UBND và Hội đồng nhân dân xã đã tiến hành khảo sát 3 trường gồm: Trường mầm non Kỳ Phú, Trường tiểu học và THCS Kỳ Phú để đánh giá các công trình phụ trợ cần tu sửa. Sau đó, đơn vị cũng đã duyệt báo cáo của nhà trường về các hạng mục. Tuy nhiên, việc nộp bao nhiêu tiền để tu sửa lại do thỏa thuận giữa nhà trường với phụ huynh, xã không tự quyết định.

Theo một lãnh đạo Bộ GD&ĐT, riêng các khoản tiền liên quan đến quỹ phụ huynh, vận động để trang trí lớp học mà trường đứng ra thu là sai quy định. “Các khoản thu này phải do hội cha mẹ phụ huynh đứng ra thu trên tinh thần tự nguyện”, vị này nói.

Bà Hằng thông tin: Trường mầm non Kỳ Phú có hơn 700 học sinh đang theo học, trong đó có hơn 300 học sinh thuộc diện chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển. Năm học 2018-2019, trường dự trù tiền sửa chữa, tu bổ một số công trình, hạng mục tương đương với 900.000 đồng/ trẻ 5 tuổi và 500.000 đồng đối với trẻ 3-4 tuổi.

Nguyễn Hà