Vẫn có người sử dụng bằng giả của ĐH Đông Đô đăng ký học cao học

Lãnh đạo một trường ĐH lớn tại Hà Nội cho biết, trường vừa tiếp nhận một trường hợp đăng ký học thạc sĩ có sử dụng bằng tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, hệ văn bằng 2 của trường ĐH Đông Đô.Trước những thông tin liên quan đến vụ việc làm giả văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh của trường ĐH Đông Đô, nhà trường đã không công nhận điều kiện chuẩn ngoại ngữ được thí sinh này đưa ra. Mặc dụ vậy, vị lãnh đạo này băn khoăn cho đến thời điểm hiện tại, trường chưa nhận được bất cứ văn bản nào của cơ quan có thẩm quyền khẳng định văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh của trường ĐH Đông Đô là giả, là không hợp pháp để có thể trả lời rõ căn cứ pháp lý với học viên.Trong khi đó, theo tài liệu kết luận của Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an, trường ĐH Đông Đô đã cấp bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ tiếng Anh cho 626 trường hợp nhưng chỉ xác định được 217 trường hợp có thông tin để xác minh, làm việc, có 1 người đã chết nên chỉ xác minh làm việc được 216 người.Kết quả xác định trong số 216 người được cấp bằng có 193 người được cấp bằng không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc không đủ điều kiện để được cấp bằng; 23 trường hợp có tham gia học tập tại các cơ sở nhưng do trường ĐH Đông Đô chưa được cấp phép đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh nên bằng của các cá nhân này không có giá trị.

Nghiêm Huê