Vì sao đại dịch ‘cúm Tây Ban Nha’ năm 1918 giết chết cả hơn 50 triệu người?

C. Singapore

Câu trả lời đúng là đáp án C: Châu Á năm 1957 có dịch cúm do virus cúm A. Vào tháng 2 năm 1957, một loại virus cúm A (H2N2) mới xuất hiện ở Đông Á, gây ra đại dịch ở Châu Á. Trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên ở Singapore vào tháng 2 năm 1957, Hồng Kông vào tháng 4 năm 1957 và tại các thành phố ven biển ở Hoa Kỳ vào mùa hè năm 1957. Số người chết ước tính là 1.1 triệu người trên toàn thế giới và 116,000 người ở Hoa Kỳ. Đại dịch cúm khởi phát ở Hồng Kông năm 1968 cũng do virut cúm A.