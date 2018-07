Vụ điểm thi ở Hà Giang: Đã xác minh được đối tượng gây sai phạm

Đúng 0h50 ngày 17/7, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trả lời hàng chục phóng viên báo chí đang túc trực tác nghiệp tại cổng trụ sở Sở GD&ĐT Hà Giang, ông xác nhận kết quả điểm thi THPT 2018 ở tỉnh này cao lên bất thường là sai phạm do một đối tượng gây ra. Tuy nhiên ông chưa cho biết đối tượng đó là ai, ở đâu, động cơ và mục đích của đối tượng là gì, còn có ai liên quan nữa hay không…

Theo ông Trinh, Bộ GD&ĐT từ nhiều ngày trước đã có một số nghi vấn đối với kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang được công bố ngày 11/7. Ngay thời điểm đó, Bộ GDĐT và tỉnh Hà Giang đã sớm vào cuộc.

Bộ GDĐT đã ra văn bản chỉ đạo về Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang rà soát lại, và tỉnh này cũng đã chủ động thực hiện. Ngày 14/7, tổ công tác của Bộ GD&ĐT đã có mặt trực tiếp tại địa phương này, chỉ đạo và giám sát việc thanh tra, xác minh của Hội đồng thi tại Hà Giang.

Có đối tượng gây sai phạm trong quá trình chấm thi tại Hà Giang

Ông Trinh khẳng định: “Qua rà soát, thấy có sai phạm trong quá trình chấm thi. Căn cứ theo quy chế, Bộ GD&ĐT đã thành lập Hội đồng chấm thẩm định tất cả các môn thi trắc nghiệm của tất cả các thí sinh trong kỳ thi này. Hiện nay, Hội đồng chấm thẩm định đang tiếp tục làm việc”.

Tại cổng trụ sở Sở GD&ĐT Hà Giang sau lúc nửa đêm, ông Trinh đã quyết định trao đổi thông tin trên đây với các phóng viên báo chí T.Ư đến từ Hà Nội.

Ông cho biết Hội đồng chấm thẩm định sẽ làm việc xuyên đêm đến sáng với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, quyết tâm xác định kết quả khách quan, chính xác nhất của các thí sinh”.

Cục trưởng Mai Văn Trinh khẳng định, sau khi cơ quan chức năng củng cố chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc, đối tượng gây ra sai phạm sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành của quy chế cũng như của pháp luật.

1h sáng 17/7, lực lượng chức năng vẫn làm việc tại Sở GDĐT tỉnh Hà Giang

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, có tới hơn 90 bài thi của thí sinh Hà Giang bị can thiệp kết quả, tạo nên sự vênh lệch rất lớn so với thi thực từ chấm thẩm định. Những bài thi này đã được can thiệp với kỹ thuật tinh vi từ công nghệ. Điều này được xem như là một “lỗ hổng” trong quy trình chấm thi bài trắc nghiệm mà chắc chắn sắp tới Bộ GD&ĐT sẽ phải nghiên cứu, điều chỉnh.

Như vậy, dư luận dậy sóng nhiều ngày qua về kết quả điểm thi cao vọt bất thường ở Hà Giang, cũng như sự vào cuộc rà soát của Bộ GD&ĐT, là hoàn toàn có căn cứ.

Trước đó, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi cho biết: “Đoàn Thanh tra Bộ GDÐT đã kịp thời vào cuộc để cùng Hà Giang rà soát đến nơi, đến chốn. Quan điểm của tỉnh Hà Giang là không từ chối việc gì, quyết tâm phối hợp làm cho rõ, cho ra sự thật để trả lời trước công luận, trước nhân dân, gìn giữ niềm tin của nhân dân đối với cả hệ thống chính trị.

Tùng Duy - Xuân Ân