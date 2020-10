Xét tuyển bổ sung: Điểm chuẩn không thấp hơn đợt 1

Quảng cáo

Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cho biết trước 17h ngày 5/10, tất cả các trường đã công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch tuyển sinh đại học năm 2020 của Bộ. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học đợt 1 trước 17h ngày 10/10 (theo dấu bưu điện).Sau khi hoàn tất xét tuyển đợt 1, kể từ ngày 10/10, nếu trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu đã công bố ban đầu (có thể do ít hồ sơ nộp vào hoặc có thể do nhiều thí sinh đỗ nhưng không xác nhận nhập học) thì có thể xét tuyển bổ sung các đợt tiếp theo. Xét tuyển đợt tiếp theo có thể được thực hiện một lần hay nhiều lần.Như vậy, năm 2020, sau khi xét tuyển đợt 1 hoàn thành, các trường có thể bắt đầu triển khai xét tuyển đợt bổ sung từ sau ngày 10/10 đến hết năm 2020, sau đó báo cáo về Bộ GDĐT trước ngày 28/2/2021.Bộ GD&ĐT hướng dẫn các trường còn tuyển thiếu chỉ tiêu nên tiếp tục xét tuyển bổ sung từ ngày 15/10 để có thời gian chuẩn bị.Để xét tuyển bổ sung, các trường phải công bố chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ (lưu ý điểm nhận hồ sơ không thấp hơn mức điểm trúng tuyển đợt 1), thời gian nhận hồ sơ, thời gian xét tuyển,…, và công bố kết quả trên trang thông tin điện tử của trường hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các trường cần đảm bảo thời gian công bố thông tin đủ để thí sinh tiếp nhận thông tin, ra quyết định, và nộp hồ sơ.Hiện nay đã có một số trường công bố lịch xét tuyển bổ sung. Bộ GDĐT lưu ý các trường xét tuyển bổ sung phải đảm bảo điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) các đợt sau không được thấp hơn đợt 1 và xét tuyển theo quy trình như đợt 1, xét điểm từ cao xuống thấp.Những trường hợp vi phạm nguyên tắc này, Bộ GD&ĐT đã, đang và sẽ nắm bắt để kịp thời nhắc nhở, cảnh cáo, đảm bảo quyền lợi thí sinh và công bằng tuyển sinh.Kết thúc mỗi đợt xét tuyển, trường phải công bố trên trang thông tin điện tử của trường và trên phương tiện thông tin đại chúng về điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển. Trường cập nhật danh sách thí sinh xác nhận nhập học lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.Thí sinh chưa trúng tuyển hay đã trúng tuyển mà chưa xác nhận nhập học vào bất cứ trường nào có thể căn cứ vào các thông tin do trường công bố để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường (nộp tại trường, qua chuyển phát nhanh, hoặc theo quy định của từng trường); thí sinh cũng có thể nộp xét tuyển vào nhiều trường, nhiều ngành, nhiều đợt khác nhau để xét tuyển.Theo số liệu sau khi lọc ảo (từ 2-4/10), hiện có 165 đơn vị, chiếm 53,57% tuyển đủ chỉ tiêu. Nếu tính từ mức đạt 70% chỉ tiêu trở lên thì con số này là 205 đơn vị (chiếm 66,55% số đơn vị tuyển sinh). Số liệu này phản ánh công tác tuyển sinh 2020 đã đạt được tiêu chí nhanh gọn, thuận lợi, nhẹ nhàng, hiệu quả,… giảm được áp lực cho các đợt tuyển sinh bổ sung. Tỷ lệ này sẽ có dao động, tùy thuộc vào tình hình nhập học chính thức của thí sinh trong thời gian tới đây.Tuy nhiên, có hơn 46% đơn vị chưa tuyển đủ chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia. Ngoài ra, còn khá nhiều trường, ngành xét tuyển bằng các phương thức xét tuyển khác cũng chưa tuyển đủ chỉ tiêu.Bộ GDĐT khuyến khích các trường nói chung, đặc biệt là các trường thuộc tốp đầu, nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu thì nên tuyển bổ sung các đợt sau. Việc làm này tạo điều kiện cho các em thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT tốt nhưng chưa đỗ theo kết quả xét tuyển đợt 1.Đối với các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình tuyển sinh, theo tinh thần tự chủ đại học, các trường chịu trách nhiệm giải trình với xã hội và các bên liên quan (không chỉ về công tác tuyển sinh, mà về tất cả các hoạt động của nhà trường). Với các vấn đề ở từng lĩnh vực cụ thể, Bộ GD&ĐT sẽ có phương hướng, biện pháp xử lý theo các quy định hiện hành tương ứng với lĩnh vực đó.

Nghiêm Huê