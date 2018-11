10 startup lọt chung kết Jumping to 4.0 tranh tài gọi vốn

Ngày 27/11, tại Đà Nẵng, 10 startup xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng chung kết Cuộc thi Startup Funding Camp 2018 "Jumping to 4.0 - Tự động hoá và Dữ liệu thông minh". Tham dự chương trình có các startup, các nhà đầu tư, chuyên gia tư vấn. Cùng đông đảo thành viên tham gia Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" 2018

Phát biểu mở đầu Vòng chung kết Cuộc thi Startup Funding Camp 2018 "Jumping to 4.0 - Tự động hoá và Dữ liệu thông minh", chị Nguyễn Thị Thu Vân - Uỷ viên Thường vụ, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam chúc mừng các startup; bày tỏ sự kỳ vọng sản phẩm của các startup

10 startup xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng chung kết Cuộc thi Startup Funding Camp 2018 "Jumping to 4.0 - Tự động hoá và Dữ liệu thông minh" đã tham gia phiên gọi vốn công khai bằng cách thuyết trình về kế hoạch khởi nghiệp với ban giám khảo và các nhà đầu tư, khán giả. Tiếp đó, tham gia phiên gọi vốn riêng, 10 startup sẽ thảo luận với các nhà đầu tư về kế hoạch và khoản đầu tư

Ban giám khảo là các nhà đầu tư, chuyên gia tư vấn đã nghe 10 Startup xuất sắc lọt vào Chung kết cuộc thi Startup Funding Camp 2018 "Jumping to 4.0 - Tự động hoá và Dữ liệu thông minh" trình bày, gồm: Ecomfit có nền tảng theo dõi, phân tích và cố vấn giải pháp Marketing & Sales cho các doanh nghiệp thương mại điện tử. TelePro có ứng dụng kết nối các doanh nghiệp cần nghiệp vụ gọi điện thoại với hàng ngàn telesale chuyên nghiệp tự do. An Vui - nền tảng công nghệ giúp nhà vận tải quản lý và điều hành kinh doanh. Cyhome - hệ thống quản lý và vận hành chung cư thông minh. TopCV với nền tảng kết nối cơ hội việc làm thông qua hồ sơ xin việc đầu tiên tại Việt Nam