15 tấn gạo ‘san sẻ yêu thương’ với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Đây là sự hỗ trợ kịp thời và rất cần thiết trong bối cảnh nhiều sinh viên hiện đang phải ở lại trong các khu ký túc xá, nhà trọ còn nhiều thiếu thốn về vật chất.

Chiều 25/4, anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN đã tiếp nhận hơn 15 tấn gạo hỗ trợ từ Công ty Lương thực Lộc Phượng; đồng thời, tổ chức trao tặng gạo cho sinh viên ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN (bên trái) tiếp nhận hơn 15 tấn gạo ủng hộ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ Công ty Lương thực Lộc Phượng

Trong ngày 25/4, tại Hà Nội, T.Ư Hội SVVN bố trí 6 điểm cấp phát gạo miễn phí cho sinh viên và giao cho Hội Sinh viên TP Hà Nội quản lý tại: KTX Trường Đại học Bách Khoa HN, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, KTX Trường đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội, Học viện Tài chính.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN trao tặng gạo cho sinh viên

Trong những ngày tới đây, hoạt động hỗ trợ ý nghĩa này sẽ tiếp tục triển khai ở các tỉnh, thành phố khác. Bên cạnh đó, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ thiết thực cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời thúc đẩy tinh thần vượt khó vươn lên, xung kích tình nguyện của sinh viên Việt Nam.

Mỗi sinh viên được nhận hỗ trợ 10 kg gạo

Hưởng ứng thông điệp “Đoàn kết chống COVID-19” của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” do T.Ư Đoàn phát động, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã chỉ đạo các cấp bộ Hội triển khai đa dạng các hoạt động chăm lo, hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Một số hoạt động đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ thiết thực cho sinh viên như: may và tặng khẩu trang; pha chế và tặng nước rửa tay kháng khuẩn; thăm hỏi động viên, tặng nhu yếu phẩm cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên ở lại ký túc xá không thể về nhà; tìm kiếm, giới thiệu việc làm thêm online; tổ chức các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc, rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất; phối hợp triển khai mô hình điểm phát gạo miễn phí,...Thông qua những hoạt động hỗ trợ thiết thực của mình, Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn là người bạn đồng hành tin cậy của sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước.

Lưu Trinh