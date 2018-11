16 startups 'Jumping to 4.0' quảng bá mô hình khởi nghiệp 'khủng'

Sau sự kiện này, ban tổ chức cuộc thi Startup Funding Camp 2018 "Jumping to 4.0" sẽ lựa chọn ra 10 startup xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng chung kết tổ chức tại Đà Nẵng. Theo đó, các startup sẽ tham gia phiên gọi vốn công khai (thuyết trình về kế hoạch khởi nghiệp với ban giám khảo và các nhà đầu tư, khán giả) và phiên gọi vốn riêng (thảo luận với các nhà đầu tư về kế hoạch và khoản đầu tư).

Startup Funding Camp 2018 (SFC 2018) do T.Ư Hội LHTN Việt Nam trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Với chủ đề "Jumping to 4.0”, chương trình năm nay tập trung vào phát triển các ứng dụng nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh, nhằm tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy...