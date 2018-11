2.000 bạn trẻ TPHCM vui hội 'Thanh niên với văn hóa giao thông'

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết: Trong 10 tháng đầu năm 2018, cả nước có 6.674 người chết và 11.549 người bị thương do tai nạn giao thông, trung bình mỗi ngày có 22 người chết và 40 người bị thương do tai nạn. Hai nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông là hạn chế về kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông trên đường, vi phạm quy định pháp luật an toàn giao thông như phóng nhanh, vượt ẩu, lấn đường, điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia, chở vượt quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm…

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, kêu gọi ĐVTN đi đầu trong thực hiện pháp luật giao thông Theo ông Nguyễn Trọng Thái, tại TPHCM, số người thương vong do TNGT cao nhất cả nước với 501 người chết và 1.785 người bị thương trong 9 tháng đầu năm 2018. Vì vậy các tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn TP cần tích cực thực hiện các chương trình, hoạt động về ATGT mà Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và T.Ư Đoàn đã phát động, tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho giới trẻ.

Với mục đích xây dựng văn hóa giao thông thân thiện, an toàn, giảm thiểu tại nạn, anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn kêu gọi đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật giao thông, tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên, thanh niên cần trở thành một tuyên truyền viên tích cực vận động thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông.

Ban Tổ chức tặng mũ bảo hiểm cho các bạn thanh niên và các em thiếu nhi tại ngày hội

Tham gia ngày hội, các đoàn viên, thanh niên và học sinh được tập huấn kiến thức lái xe an toàn, tham quan khu vực triển lãm về các mô hình giao thông thông minh và tham gia các trò chơi vận động liên quan đến vấn đề an toàn giao thông.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng mũ bảo hiểm cho các đoàn viên, thanh niên, học sinh, đến thăm và tặng quà cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

Bạn trẻ hào hứng với các sân chơi thú vị tại ngày hội

Ngô Tùng – Xuân Dự