90 ngày thi đua cao điểm mừng sinh nhật Đoàn

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội và các đại biểu dâng hương tại Nhà truyền thống Trung đoàn 246

Sáng 18/12, tại Thái Nguyên, Đoàn cơ sở Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346, Quân khu 1) tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “90 ngày Thanh niên Quân đội thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Đây là đơn vị được Ban Thanh niên Quân đội và Cục Chính trị Quân khu 1 lựa chọn làm trước để rút kinh nghiệm triển khai trong toàn quân.

Diễn ra từ ngày 26/12/2020 đến 26/3/2021, đợt thi đua có nội dung: Xung kích thi đua giành 3 nhất, 1 công trình. Nội dung 3 nhất gồm: Chính trị tư tưởng, ý thức sẵn sàng chiến đấu tốt nhất; hoàn thành nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của cơ quan, đơn vị nghiêm nhất.

Theo đó, Đoàn cơ sở Trung đoàn 246 xác định chỉ tiêu, nội dung 100% cán bộ, ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, có lý tưởng cao đẹp, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ, trọng tâm là hoàn thành tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu cho Bộ, Quân khu tháng 12, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để bị động bất ngờ.

Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Tổ chức quán triệt, giáo dục cho 100% cán bộ, ĐVTN nắm chắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; hoàn thành tốt nhiệm vụ làm công tác dân vận, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tổ chức tốt lễ tiễn quân nhân xuất ngũ năm 2021; tổ chức đón tết Tân Sửu 2021 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao. Tích cực làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới và huấn luyện giai đoạn 1 năm 2021, tham gia lễ ra quân huấn luyện đúng quy định. Tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng kế hoạch, đảm bảo quân số, thời gian, phấn đấu 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, có 85% trở lên đạt khá, giỏi, an toàn tuyệt đối về người, trang bị, phương tiện.

100% cán bộ, ĐVTN Trung đoàn chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, qui định của cơ quan, đơn vị, giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%, không có đào, bỏ ngũ, vắng mặt trái phép, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Tất cả các Chi đoàn, Liên chi đoàn và Đoàn cơ sở có công trình thanh niên, mỗi ĐVTN phấn đấu làm nhiều việc tốt, hành động đẹp, cách làm hay hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, củng cố cảnh quan môi trường, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn.

Ngày 8/2/1952, Chi đoàn thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội được thành lập tại Đại đội 29, Tiểu đoàn 183, Trung đoàn 246 (nay là Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1) với 32 đoàn viên. Từ đốm lửa nhỏ đã nhanh chóng lan rộng, phát triển sâu rộng trong toàn quân đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tuổi trẻ Trung đoàn vinh dự được Trung ương Đoàn tặng lá cờ thêu 12 chữ vàng: “Xung kích, sáng tạo, dũng cảm, ngoan cường, quyết chiến, quyết thắng”. Năm 2016, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã quyết định lấy ngày 8/2 là ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội. Các đại biểu dự lễ phát động tham quan Nhà truyền thống Trung đoàn 246, sáng 18/12 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 246 duyệt đội ngũ tại lễ phát động Ảnh: PV

Nguyễn Minh