Ấn tượng hàng ngàn tranh vẽ, bài viết của thiếu nhi về phòng chống COVID -19

Hơn 91.000 tranh vẽ, hơn 95.000 bài viết của thiếu nhi cả nước

Sau 4 tuần phát động cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề: “Bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch bệnh COVID-19” và 2 tuần mở rộng thêm chương trình viết chữ đẹp với thông điệp: “Nét chữ từ trái tim”, Ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các em học sinh khắp 63/63 tỉnh thành trong cả nước với 91.379 bài thi vẽ và 95.126 tác phẩm viết chữ đẹp. Trong đó, có nhiều em học sinh xuất sắc đạt giải thưởng ở cả hai chương trình vẽ và viết, xứng đáng là những tấm gương “vẽ đẹp, viết hay”.

Theo đại diện Ban tổ chức chương trình, tất cả các bài vẽ và viết gửi về chương trình đều có nội dung, chiều sâu và tính sáng tạo. Bên cạnh những nét vẽ ngộ nghĩnh, dòng chữ nắn nót là thông điệp, lời tri ân từ tận đáy lòng vô cùng cảm động, góp phần lan tỏa thông điệp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đến cho cộng đồng và xã hội của các em thiếu nhi.

Ban giám khảo chấm chung khảo cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề: “Bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch bệnh COVID-19”

Để có được những kết quả công tâm nhất, Ban giám khảo đã phải đánh giá và chấm điểm kỹ càng nhằm chọn lọc ra các học sinh xuất sắc nhất theo từng tuần. Có những em đạt giải ở cả 2 chương trình vẽ và viết.

Những gương mặt tiêu biểu “vẽ đẹp, viết hay”

Em Võ Đặng Thúy An (THCS Hòa Lợi, Thạch Phú, Bến Tre) đạt giải tuần 2 thi vẽ và tuần 2 chương trình viết chữ đẹp.

Em Võ Đặng Thúy An (THCS Hòa Lợi, Thạch Phú, Bến Tre) đạt giải tuần 2 thi vẽ

Và đạt giải tuần 2 chương trình viết chữ đẹp.

Thúy An chia sẻ: “Con biết đến chương trình này là do nhà trường phát động. Vì đam mê hội họa và văn học cũng như muốn rèn luyện nét chữ và trao gửi những tâm tư, suy nghĩ của mình nên con tham gia cả hai chương trình thi vẽ và viết. Con cám ơn ban tổ chức vì qua chương trình, con hiểu biết thêm được nhiều điều khi tìm các thông tin hay trang báo về tình hình của dịch COVID-19”. Thúy An mong rằng, thông qua bài viết, nét vẽ của em sẽ lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đang ngày đêm phòng chống dịch bệnh COVID -19, mang lại sự an tâm cho các em nhỏ, cũng như nhân dân.

Bài viết "Thiên thần áo trắng của tôi" giàu cảm xúc, thể hiện sự tri ân với lực lượng y, bác sĩ phòng chống dịch COVID -19 của em Lê Trọng Hiếu (THCS Lê Quý Đôn, Long Khánh, Đồng Nai)

Em Lê Trọng Hiếu (THCS Lê Quý Đôn, Long Khánh, Đồng Nai) là chủ nhân của giải thưởng thi vẽ tuần 2 và thi viết tuần 1 bảng B. Hiếu biết tới chương trình khi đang tìm hiểu các thông tin về phòng chống dịch COVID-19 trên Internet.

Thông qua bài viết của mình, Hiếu đã gửi lời tri ân đến những “Thiên thần áo trắng” đang ngày đêm cứu chữa bệnh nhân nói chung và đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh nói riêng.

Bên cạnh viết, Hiếu còn tham gia vẽ bức tranh truyền thông điệp về phòng chống dịch COVID -19

Hiếu cho biết, vừa biết thông tin về chương trình, em đã quyết định tham gia ngay. “Em rất vui vì trong lúc đang nghỉ tại nhà, các học sinh có thêm một sân chơi và học lành mạnh, vừa tiếp cận thêm thông tin thời sự vừa góp một phần sức lực nhỏ bé bằng các phương thức tuyên truyền về cách phòng và chống dịch bệnh COVID -19 của riêng mình tới đông đảo mọi người”, Hiếu chia sẻ.

Hiếu đã đi sâu vào tìm hiểu về sự hy sinh và công lao to lớn của những bác sĩ là những “thiên thần áo trắng” và các lực lượng xã hội đang làm việc ngày đêm để bảo vệ sức khỏe người dân. Từ niềm xúc động, biết ơn với lực lượng tuyến đầu chống dịch, Hiếu đã vẽ, viết nên những bức tranh, bài văn để gửi gắm lòng biết ơn chân thành tới những con người ấy, lan tỏa những hành động đẹp trong bối cảnh cả đất nước đang huy động các nguồn lực chiến đấu với dịch bệnh.

Em Nguyễn Châu Phương Trinh miệt mài với nét vẽ, với hy vọng cống hiến một phần sức lực trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bện Covid-19.

Từ khi biết tin đạt giải Nhất chung cuộc thi vẽ và giải thưởng tuần 1 chương trình viết, em Nguyễn Châu Phương Trinh (THCS Giồng Crom, Bến Tre) vẫn chưa hết phấn khởi và vui mừng.

Phương Trinh chia sẻ, lúc tham gia vẽ và viết, em chỉ nghĩ đơn giản rằng thông qua chương trình, em muốn góp sức lực nhỏ bé của mình trong cuộc chiến chống dịch bệnh mà đất nước đang gồng mình vượt qua.

