Áp lực cuộc sống, giới trẻ Trung Quốc chi bộn tiền để có giấc ngủ ngon

Đã 2h sáng, Zhou Xin, một nhà phát triển trò chơi ở Bắc Kinh (Trung Quốc), lại chưa thể chợp mắt. Cô đứng dậy, xịt một loại nước hoa giúp dễ ngủ lên gối và uống 2 viên melatonin (một loại thuốc điều hòa giấc ngủ).



Zhou Xin là một trong 300 triệu người Trung Quốc gặp các vấn đề về giấc ngủ. Theo một báo cáo gần đây của Hiệp hội nghiên cứu giấc ngủ Trung Quốc, có khoảng 24,6% người dân nước này bị rối loạn giấc ngủ và chất lượng giấc ngủ của 94,1% số dân không đáp ứng tiêu chuẩn tốt cho sức khỏe.



Vì tình trạng trên, thị trường các loại sản phẩm, thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ đang phát triển mạnh tại đất nước tỷ dân. Nhiều người, đặc biệt là người trẻ đang vật lộn với công việc, không ngại chi bạo để có được một đêm ngon giấc.

Giới trẻ Trung Quốc không ngại bỏ ra số tiền lớn để mua các thiết bị hỗ trợ giấc ngủ. Ảnh: Chinadaily.



Báo cáo cũng cho thấy những người trên 40 tuổi có xu hướng theo đuổi các biện pháp điều trị, như là thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ sung.



Trong khi đó,



Đây là hai nhóm tuổi thường đi du lịch, đối mặt với áp lực công việc nhiều giờ mỗi ngày và thích các sản phẩm di động, chất lượng giúp dễ ngủ. Theo báo cáo mới nhất của công ty nghiên cứu CBNData, tăng trưởng doanh thu trực tuyến trung bình năm của các sản phẩm thân thiện với giấc ngủ như giường, thiết bị theo dõi giấc ngủ và thực phẩm chức năng đã vượt 10%.

Fu Xi, giám đốc hoạt động của một công ty bán hàng trực tuyến, cho biết năm 2018, doanh thu bán hàng từ các loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ tăng 300% so với 2017.



"Nhóm khách hàng ngày càng trẻ hơn và 60% người tiêu dùng của một số nhãn hiệu sản phẩm sinh sau năm 1985", ông nói.



Zhang Bin, giám đốc và phó tổng thư ký Hiệp hội nghiên cứu giấc ngủ Trung Quốc, ước tính rằng thị trường hỗ trợ giấc ngủ hiện tại của Trung Quốc đạt hơn 100 tỷ nhân dân tệ (14,6 tỷ USD).



“Giấc ngủ là nền tảng cho sức khỏe của mọi người, chẳng có lý do gì không đầu tư cho nó. Dù khởi đầu chậm chạp, ngành này đang phát triển nhanh chóng. Trong tương lai, với sự tiến bộ của công nghệ, các loại thiết bị và sản phẩm can thiệp giấc ngủ từ xa sẽ ngày càng phổ biến”, Zhang Bin nhận định.

