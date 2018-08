BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Đào tạo nghề cho trẻ em nghèo, khuyết tật

Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập đầu tiên ở tỉnh Quảng Ngãi, hoạt động phi lợi nhuận, sau 4 năm đi vào hoạt động, trung tâm đã trở thành mái ấm chắp cánh ước mơ học hành, vui chơi và làm việc cho 131 trẻ khuyết tật, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc được nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, các em còn được hướng nghiệp, đào tạo nghề. Dịp này, nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đã ủng hộ trung tâm tổng cộng gần 3,5 tỉ đồng, nhiều thiết bị dạy học và các phần quà cho trẻ khuyết tật.

Sau một ngày Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư phát đi thông điệp thiếu nhóm máu O, ngày 20/8, gần 100 cán bộ, nhân viên của Viện – những người có nhóm máu O đã tham gia hiến máu. Ngoài ra, hàng trăm người dân có nhóm máu O cũng đã đến Viện đăng ký hiến máu. Ngoài gần 100 cán bộ, nhân viên của Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư, trong ngày hôm qua, hàng trăm người dân đã đến Viện hiến máu. Cảm động trước những tấm lòng này, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư Bạch Quốc Khánh hy vọng, niềm vui, ý nghĩa của sự sẻ chia này sẽ được nhân lên trong cộng đồng, để những bệnh nhân cấp cứu không còn đợi chờ mỏi mòn từng giọt máu.

Trong giai đoạn 2016 - 2018, ngân sách Trung ương bố trí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 21.597,557 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 52,1% tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2016-2020. Trong năm 2018, dự kiến sẽ có trên 2.200 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Vốn tín dụng chính sách góp phần hỗ trợ tạo việc làm cho trên 216 nghìn lao động, trên 5,3 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp cho trên 46 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; Xây dựng cho gần 36 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo.

Chương trình Nghệ thuật đặc biệt “Những trái tim đồng cảm” tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn sẽ diễn ra ngày 27/8 tại Hà Nội. Thông qua chương trình nghệ thuật “Những trái tim đồng cảm” lần thứ 10, Ban tổ chức sẽ tặng hơn 100 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 5 triệu đồng) cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, nạn nhân chất độc da cam; tặng 30 suất học bổng (mỗi suất 5 triệu đồng), tặng 05 xe đạp (mỗi xe 2 triệu đồng) cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ kinh phí xây dựng “Đền thờ 2500 liệt sĩ Trung đoàn 27” tại xã Triệu Long, Triệu Phong, Quảng Trị với tổng số tiền hơn 05 tỷ đồng.

Ngày 20-8, Đồn Biên phòng Thông Thụ, BĐBP Nghệ An đã bàn giao 15 con lợn giống cho 15 hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. 15 hộ dân được trao tặng lợn giống là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên xóa đói giảm nghèo được lựa chọn từ 2 bản Mường Phú và Mường Piệt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong. Đây là giống lợn rừng được Đồn Biên phòng Thông Thụ thuần hóa chăn nuôi cung cấp cho các hộ dân. Cùng với trao tặng lợn giống, cán bộ Đồn Biên phòng Thông Thụ còn hướng dẫn người dân kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc thú y để lợn phát triển tốt.

Ngày 20/8, Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khánh thành và bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình ông Lê Duy Quốc, SN 1971, trú tại Tổ dân phố An Cư Đông 2, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, có mẹ già và vợ bị bệnh hiểm nghèo. Ngôi nhà Đại đoàn kết xây tặng gia đình ông Lê Duy Quốc có tổng kinh phí xây dựng khoảng 110 triêu đồng. Quá trình xấỵ dựng có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyên các cấp, sự chung tay của người thân trong gia đình, sự ủng hộ, giúp đỡ của Đồn Biên phòng Lăng Cô. Đây là 1 trong 10 ngôi nhà "Đại đoàn kết" do Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng cho các hộ nghèo năm 2018.

Sáng 20/8, Cty CP Nicotex Cần Thơ thực hiện chương trình “Đồng hành chấp cánh ước mơ” cho các em học sinh tiểu học nghèo hiếu học ở các tỉnh ĐBSCL. Cty đã đến từng điểm trường tiểu học ở vùng sâu vùng xa còn nhiều điều khó khăn để tặng tập, cặp và quạt gió… cho các em. Mỗi phần quà trao lần này gồm 10 quyển tập, 1 cái cặp/em. Tổng trị giá đợt trao này ở khu vực ĐBSCL là gần 300 triệu đồng.

Duy trì suốt 5 năm, công trình thanh niên "Chung tay vì bữa cơm nhân ái" của Chi đoàn Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM với sự đồng hành của nhiều tấm lòng thiện tâm đã thực sự trở thành điểm tựa của biết bao mảnh đời khó khăn. Qua chặng đường 5 năm, sự cộng hưởng, chung sức chung lòng của những tấm lòng thơm thảo đã mang lại hơn 11.600 phần cơm chay nghĩa tình dành tặng biết bao người lao động nghèo, người bệnh và thân nhân tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

