BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Thành lập các đội tình nguyện cho Kỳ nghỉ hồng

Cuối tuần qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đồng loạt ra quân trục vớt lục bình trên các tuyến sông, kênh, rạch. Tại huyện Gò Công Tây, hơn 200 đoàn viên, thanh niên thuộc tỉnh đoàn Tiền Giang, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, sinh viên tình nguyện các trường ĐH-CĐ trong và ngoài tỉnh đã ra quân trục vớt lục bình, khơi thông dòng chảy, cải thiện cảnh quang tuyến kênh Tham Thu (đoạn từ cầu Bình Phục Nhứt đến cống Đồng Sơn) xã Đồng Sơn với chiều dài trên 7km. Tiền Giang hiện có trên 1.275km sông, kênh, rạch đang bị lục bình và cỏ dại che phủ với diện tích trên 7,1 triệu m2.

Hàng trăm bát cháo tình thương và những phần quà đến với bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện đa khoa Lộc Hà, những suất học bổng kịp thời tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó... là dấu ấn sâu đậm của hội khóa 15 năm cựu học sinh K34 (2000 - 2003) Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà - Hà Tĩnh). Cùng với hoạt động giúp đỡ bệnh nhân nghèo, vừa qua, hội cựu học sinh K34 còn tri ân nhà trường bằng những phần quà thiết thực cho việc dạy và học như sa bàn, bản đồ; trao tặng 30 suất quà mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Sau hơn 1 năm tiến hành khảo sát, theo dõi, được sự đồng ý của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Tập đoàn Spart Minda đã chọn Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt làm nơi tiến hành lắp đặt khoảng 5000 chân giả miễn phí cho người khuyết tật. Trong đó, có khoảng 300 người dân Vĩnh Phúc và 200 người dân tỉnh Phú Thọ, với kinh phí hỗ trợ gần 7 triệu đồng/người. Ngoài hỗ trợ về cơ sở vật chất, cử đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ tham gia trong 20 ngày diễn ra chương trình, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra định kỳ cho tất cả người khuyết tật được lắp đặt chân giả thuộc chương trình này.

Chiến dịch “Sinh nhật vàng - ngàn sẻ chia” được phát động từ ngày 21/6 đến ngày 10/7, tại 35 siêu thị Big C trên toàn quốc. theo đó, khi mua mỗi giỏ hàng có Vim/Lifbuoy tại Big C, người tiêu dùng đã đóng góp 10 ngàn đồng vào quỹ xây dựng nhà vệ sinh sạch khuẩn cho 20 ngàn học sinh nông thôn. Theo thông tin từ Big C, tính đến ngày 8/7 đã có hơn 20 ngàn giỏ hàng có sản phẩm Vim/Lifebouy được bán ra thông qua hệ thống siêu thị Big C và người tiêu dung đã đóng góp 200 triệu đồng vào quỹ xây dựng 40 nhà vệ sinh sạch khuẩn.