BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Trao tặng bò giống cho người nghèo

Tại xã Thái Bình, huyện Phù Ninh, đoàn đã trao tặng 10 con bò giống sinh sản trị giá 120 triệu đồng cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã. Mục tiêu của chương trình nhằm giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn có sinh kế, vươn lên thoát nghèo. Phát biểu tại buổi lễ trao tặng bò ông Đặng Minh Tiến – Trưởng Ban Công tác xã hội Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Sau khi Đội tuyển bóng đá nam U23 Quốc gia đạt giải Nhì Giải bóng đá U23 châu Á, đội tuyển đã trích 700 triệu đồng tiền thưởng để hỗ trợ những hộ gia đình nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Công ty TNHH Lixil Việt Nam sẽ tiếp tục tài trợ thêm 1 tỷ đồng cho chương trình “Trái tim cho em” năm 2018. Với cam kết này, đây là năm thứ 8 liên tiếp Lixil Việt Nam tham gia tài trợ cho chương trình với tổng số tiền tài trợ lên đến 8,2 tỷ đồng. Cùng với khoản tài trợ được công bố ngày 17-8-2018, công ty Lixil Việt Nam đã cùng với chương trình “Trái tim cho em” cứu sống hơn 200 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, vào năm 2013, nằm trong hoạt động nâng cao năng lực cho các bệnh viện đối tác của chương trình “Trái tim cho em”, công ty cũng trao tặng 1 máy thở cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Sáng 17/8, tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), Tổng cục Du lịch (Bộ VHTT&DL) phối hợp với Thành phố tổ chức lễ phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng dành cho khách du lịch tại các địa bàn trọng điểm. Sự kiện nhằm phổ biến về kế hoạch thực hiện, logo nhận diện nhà vệ sinh dành cho khách du lịch tới công chúng. “Thành phố đề nghị UBND các quận, huyện phối hợp với Hội Doanh nghiệp các quận, huyện tập trung vận động các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn phấn đấu đạt 1.000 nhà vệ sinh công cộng “Thoải mái như ở nhà” trên toàn TP. Đà Nẵng”.

Ngày 16/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang phối hợp với BĐBP tỉnh An Giang tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đồng bào Chăm ở xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Tại buổi tuyên truyền, đồng bào dân tộc Chăm được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch truyền đạt thông tin về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh An Giang như: Các di sản văn hóa phi vật thể, tiếng nói, chữ viết của các dân tộc, ca dao, hò vè; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian và làng nghề truyền thống.

Với mô hình hoạt động quầy quần áo “0 đồng” của Nhóm IV Trần Văn Ơn ở tỉnh Sóc Trăng, 4 tháng nay, bà con và các học sinh nghèo ở nhiều địa phương trong tỉnh đã có bộ quần áo tươm tất để diện. Ban đầu nhóm có 8 thành viên, đến nay nhóm đã có trên 20 bạn. Hiện tại, bình quân mỗi ngày nhóm nhận được hơn 500 bộ quần áo (cả cũ và mới)từ các nơi gửi về. Với những người lao động khó khăn, quanh năm gắn liền với tấm áo sờn vai hay chiếc quần mòn gối, thì những bộ đồ này thật sự là niềm vui nhỏ nhoi nhưng ấm áp tình người. Bước đầu hoạt động của nhóm đã tạo sức lan tỏa sâu rộng. Hiện nhóm phối hợp với một số huyện Đoàn để triển khai ở địa phương như: Kế Sách, Long Phú, thị xã Vĩnh Châu, thành phố Sóc Trăng, Mỹ Xuyên…(Xem chi tiết...)

Sáng sớm ngày 16-8, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em (TT & BVQTE) TP Đà Nẵng xuất phát lên xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Để chuẩn bị cho học sinh (HS) nghèo bước vào năm học mới, Hội đã vận động các nhà tài trợ ủng hộ hơn 130 triệu đồng để hôm nay lên tặng 75 suất quà cho học sinh nghèo cấp 1, 20 xe đạp, 20 đôi giày và hỗ trợ sinh kế 9 con bò giống cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Hòa Bắc.

Ngày 16/8, UB MTTQ TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa chuyển khẩn cấp 4 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào các địa phương ở miền Bắc và miền Trung bị thiệt hại bởi thiên tai. Đồng thời tổ chức đoàn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trực tiếp đi thăm đồng bào bị thiệt hại tại tỉnh Yên Bái. Ban Thường trực UB MTTQ TP – Ban Cứu trợ TP Hồ Chí Minh tiếp tục kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng bào trong và ngoài nước, tích cực hưởng ứng đợt vận động hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Ngày 16/8/2018, tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Đại tá, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện đã thay mặt cán bộ, giảng viên và học viên Học viện bày tỏ sự quan tâm, cảm thông sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào do sự cố vỡ đập. Đồng thời, trao số tiền ủng hộ 50.000.000đ cho Đại sứ quán Lào. Trên tinh thần “Tương thân, tương ái”, Học viện CSND đã phát động đợt quyên góp hỗ trợ bà con nhân dân tại các vùng ảnh hưởng do mưa lũ tại Việt Nam và nhân dân tại nước bạn Lào, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. ( Xem chi tiết…)

Hạ Yến My

Tổng hợp