Bến Tre lắp trạm rửa tay dã chiến phòng dịch COVID - 19

Đại diện Tỉnh đoàn Bến Tre và đơn vị tài trợ



Trạm rửa tay dã chiến đặt tại phía trước cơ quan Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Bến Tre (cạnh Quảng trường thành phố Bến Tre). Trạm gồm hệ thống cung cấp nước và xả nước thải, thùng chậu rửa tay, dụng cụ dựng xà phòng và bảng hướng dẫn rửa tay đúng cách; thời gian vận hành từ nay đến hết ngày 30/5/2020 (có thể kéo dài thời gian cho đến hết dịch bệnh Covid - 19), khi vận hành sẽ giao Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Bến Tre quản lý và hướng dẫn người dân, thanh thiếu nhi rửa tay đúng cách, cũng như là tuyên truyền về cách phòng, chống dịch bệnh do Công ty Unilever Việt Nam (nhãn hàng Lifebuoy) tài trợ.

Trạm rửa tay dã chiến



Cùng với các ngành, các cấp trong toàn tỉnh ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, Hội LHTN Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, xung kích của thanh niên trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 như: tự giác khai báo và hỗ trợ người dân khai báo y tế, thực hiện tốt việc giản cách xã hội, thiết kế và lắp đặt chậu rửa tay bằng xà phòng tại các chợ, khu dân cư, trụ sở làm việc; cấp phát miễn phí khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn, khẩu trang vải, nước rửa tay sát khuẩn và tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội nhằm giúp thanh niên và nhân dân nắm vững và nhận diện các triệu chứng, các phương pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Qua đó, xuất hiện một số mô hình, giải pháp hiệu quả như: mô hình "Hướng dẫn rửa tay đúng cách và phát khẩu trang vải tự may", mô hình "Lắp đặt các chậu rửa tay bằng vật tái chế" (huyện Mỏ Cày Bắc), mô hình "Tiếng loa tuyên truyền" (phường Phú Khương, thành phố Bến Tre). Phối hợp với Tỉnh đoàn phát động đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia hưởng ứng Cuộc thi nhảy cover theo bài “Vũ điệu rửa tay” để chung tay gây quỹ tặng trạm rửa tay dã chiến cho cộng đồng do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức; đồng thời, tranh thủ các nguồn lực từ xã hội hóa nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid - 19.

Sắp tới, ngày 13/4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh ra mắt và vận hành chương trình "Tủ bánh mì yêu thương" - "Bread With Love" để tặng bánh mì không và xúc xích cho người có hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn trên tinh thần “Bánh mì miễn phí - Mỗi người 1 ổ” từ 6 giờ đến 8 giờ sáng thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre (điểm Nhà Thiếu nhi tỉnh cũ, cạnh công viên Đồng Khởi), đường 30/4, phường 4, thành phố Bến Tre.